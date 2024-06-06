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Україна повернула з окупованих територій ще трьох дітей

6 червня, 2024 четвер
18:23
Війна з Росією прапор України, Львів

Команді Save Ukraine вдалося врятувати з тимчасово захоплених територій ще трьох українських дітей, серед яких одна позбавлена батьківського піклування

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Про це повідомив засновник Save Ukraine, уповноважений президента України з прав дитини у 2014-2021 роках Микола Кулеба.

Save Ukraine успішно завершила чергову операцію з евакуації дітей з окупованих територій. Цього разу команда врятувала 3 дітей, серед яких одна - позбавлена батьківського піклування. За словами Кулеби, загалом благодійникам вдалося повернути 359 юних українців.

Він розповів, що цього разу місія була особливо складною. Родинам довелося пройти дуже багато блокпостів, на кожному з яких була ретельна перевірка документів. 

"Однак, навіть такі моменти не перешкодили, і ми зробили все можливе, щоб допомогти дітям виїхати на підконтрольну територію Україні. Усі ці труднощі однозначно варті дитячих посмішок, які зʼявляються щоразу, коли врятовані діти бачать наш рідний синьо-жовтий прапор", - додав Кулеба.

Депортація українських дітей до Росії: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

13 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі з прем’єр-міністркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували  росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на Батьківщину.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах.

8 червня 2023 року комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. 27 червня 2023 року білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

29 липня 2023 року посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей із метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення РФ "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тис. – діти.

7 грудня 2023 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.

25 січня ПАРЄ закликала парламенти країн ЄС визнати депортацію українських дітей до РФ воєнним злочином.

У квітні Україна у співпраці з німецькими правоохоронцями встановила на території ФРН 161 українську дитину, яку Росія викрала з тимчасово окупованих територій.

  • Також благодійна організація Save Ukraine допомогла виїхати з тимчасово окупованих територій трьом українським родинам, серед яких 6 дітей, троє з них напівсироти.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
воєнні злочини Росії
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