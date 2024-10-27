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Ексклюзив

Військовий експерт Селезньов пояснив, в яких підрозділах армії КНДР найбільше зацікавлена Росія

Віталій Бесараб
27 жовтня, 2024 неділя
10:06
Війна з Росією армія КНДР

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що найбільше росіяни зацікавлені в залученні інженерно-технічних підрозділів з КНДР для участі в бойових діях

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Варто відзначити, що інженерно-технічні підрозділи армії КНДР є чи не найкращими у світі. Вся територія КНДР дуже рясно всипана фортифікаціями та оборонними спорудами. Тому, дійсно фахівці інженерно-технічного профілю за багато років мають чимало досвіду для будівництва ефективних фортифікацій. Звісно, що саме цей досвід північнокорейських військових стане в пригоді росіянам. Оскільки росіяни завжди, коли захоплюють нові позиції та рубежі, починають зариватись в землю і будувати нові фортифікації", - пояснив Селезньова.

За словами експерта, не слід недооцінювати спроможності військових з КНДР.

"Щодо участі спецпризначенців з КНДР у війні з Україною, то ми лише можемо з часом побачити їхні спроможності. Втім, у будь-якому випадку, підсилення російської окупаційної армії військовими з КНДР матиме певний вплив на хід бойових дій. До прикладу візьмемо Курську область. До початку російського контрнаступу в Курській області, багато експертів вважали, що росіянам потрібне угруповання чисельністю понад 50 тис. для того, щоб витіснити Сили оборони України зі своєї території. Вони почали контрнаступ угрупованням чисельністю до 40 тис. особового складу. Цей контрнаступ росіян завʼяз. Тому, 12 тис. військовослужбовців з КНДР можуть докорінно змінити ситуацію на полі бою в Курській області", - додав він. 

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії

4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.

Також український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") стверджував, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У ГУР повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині. 25 жовтня у розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує скерувати до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей.
 

Теги:
Росія
КНДР
російська армія
окупанти
Військові новини
Курськ
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