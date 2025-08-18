Ворожа літня кампанія у самому розпалі, - речник ОСУВ "Дніпро"

Про це в етері Еспресо заявив речник ОСУВ "Дніпро", підполковник Віктор Трегубов.

"Ворог продовжує тиск по всій лінії фронту, висока інтенсивність бойових дій, перш за все, на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках, але в принципі – по всюди. Навіть на тих напрямках, які були відносно спокійні, там теж постійні інфільтрації противника. Ворожа літня кампанія у самому розпалі. Ситуація залишається досить непростою", - зауважив Віктор Трегубов.

За його словами, понад тиждень тому спостерігалося перекидання сил ворога на Запорізький напрямок.

"На Покровському напрямку просування противника в бік Добропілля куповане, тобто вдалося вчасно "погасити пожежу" та запобігти негативному сценарію. Однак така ситуація склалася через нестачу нашого особового складу та велику кількість ворога на цьому напрямку, тому росіяни змогли інфільтруватися через першу лінію та піти далі, навіть ще далі, ніж вони самі розраховували. Потім, звісно, окупанти вперлися в "Азов" та були відсічені іншими частинами, відповідно, зазнали краху. Але сама ситуація такого накопичення та проходу окупантів – неприємний дзвіночок", - прокоментував речник ОСУВ "Дніпро".