Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Ворожа літня кампанія у самому розпалі, - речник ОСУВ "Дніпро"
Ексклюзив

Ворожа літня кампанія у самому розпалі, - речник ОСУВ "Дніпро"

Ірена Моляр
18 серпня, 2025 понедiлок
12:30
Війна з Росією Карта бойових дій за 9-15 серпня

Ворог активізувався навіть на відносно спокійних напрямках, але найінтенсивніші бойові дії - на Покровському, Новопавлівському та Лиманському

Зміст

Про це в етері Еспресо заявив речник ОСУВ "Дніпро", підполковник Віктор Трегубов.

"Ворог продовжує тиск по всій лінії фронту, висока інтенсивність бойових дій, перш за все, на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках, але в принципі – по всюди. Навіть на тих напрямках, які були відносно спокійні, там теж постійні інфільтрації противника. Ворожа літня кампанія у самому розпалі. Ситуація залишається досить непростою", - зауважив Віктор Трегубов.

За його словами, понад тиждень тому спостерігалося перекидання сил ворога на Запорізький напрямок.

"На Покровському напрямку просування противника в бік Добропілля куповане, тобто вдалося вчасно "погасити пожежу" та запобігти негативному сценарію. Однак така ситуація склалася через нестачу нашого особового складу та велику кількість ворога на цьому напрямку, тому росіяни змогли інфільтруватися через першу лінію та піти далі, навіть ще далі, ніж вони самі розраховували. Потім, звісно, окупанти вперлися в "Азов" та були відсічені іншими частинами, відповідно, зазнали краху. Але сама ситуація такого накопичення та проходу окупантів – неприємний дзвіночок", - прокоментував речник ОСУВ "Дніпро".

  • 9 серпня DeepState повідомив, що війська РФ на Донеччині штурмують Добропілля, використовуючи сили 132-ї окремої мотострілецької бригади, більшість особового складу якої складають мешканці тимчасово окупованих територій Донецької області та мігранти з Центральної Азії.
  • 12 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав направити додаткові сили й техніку для нейтралізації диверсійних груп на Покровському напрямку. 
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що були представлені доповіді військових про ситуацію на фронті, зокрема в зоні Добропілля та Покровського напрямку.
  • Станом на 13 серпня стало відомо, що російські піхотні групи, які мали просування біля Добропілля,  виявляються і знищуються Силами оборони України.
  • 16 серпня офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький  проінформував щодо спроб ворога прорватися на Покровському напрямку - триває дочистка ворожих ДРГ, ситуація під контролем.
     
     
Виходець з Дагестану, генерал-лейтенант армії РФ Еседулла Абачев
Автор Анатолій Буряк
17 серпня, 2025 неділя
Після удару по колоні росіян на Курщині генералу Абачеву ампутували руку та ногу: чим він відомий
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Автор Анатолій Буряк
17 серпня, 2025 неділя
З'явилося перше фото української ракети "Фламінго", здатної долати відстань у понад 3 000 км
зерно, зернова угода
Автор Юлія Юліна
15 серпня, 2025 п'ятниця
"Зерновий поїзд вирушив новим маршрутом": УЗ вперше доставила збіжжя з Молдови до порту Чорноморськ
РФ 18 серпня вдарила по Харкову, Запоріжжю, Одесі та Сумах: є загиблі й постраждалі
12:45
Литва прапор
Литва направить в Україну стільки ж військових, як і раніше до Афганістану, - радник Науседи
12:43
Ноутбук
В Україні запрацювала платформа для виробників озброєння та військової техніки
12:25
на фото Руслан Стефанчук
Україна має відстоювати інтереси в ЄС, аби більше не було загрози "Радянський Союз 2.0", - Стефанчук
12:00
Окупанти заявили про форсування Сіверського Донця: як може змінитися театр бойових дій на Харківщині
11:54
«Марка незламності»
У Києві погасили "Марку незламності" до Всесвітнього дня біженців
11:42
Олена Івановська
Вимоги Путіна надати російській мові статус офіційної цинічні й неприйнятні,— мовна омбудсманка
11:36
фейк
У стилі історій про "розіп’ятого хлопчика": ЦПД спростував фейк РФ про газові камери в Одеському СІЗО
11:16
Не факт, що Трамп цього хотів, але він вбиває економіку РФ, - політолог Загородній
11:16
світ, міжнародний огляд
Європейці спробують захисти Зеленського від Трампа, а Путін задоволено спостерігає. Акценти світових ЗМІ 18 серпня
11:00
долар євро валюта обмін
Чого чекати від валютного курсу восени та чи варто переводити заощадження в євро
10:59
Йоганн Вадефуль
Без підтримки Китаю війна РФ проти України була б неможлива, - глава МЗС Німеччини Вадефуль
10:48
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 18 серпня: скільки коштує євро й долар
10:40
Максим Буткевич
Є дві основні речі, без яких у полоні дуже важко, - звільнений з полону журналіст Буткевич
10:38
Окупанти вивозять кримських дітей у Пензу замість обіцяного табору на узбережжі півострова, - "Жовта Стрічка"
10:33
імпорт електроенергії
Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам: ситуація в енергосистемі 18 серпня
10:33
морські дрони Magura V7
Українці воюють креативно і дивують світ інноваційними рішеннями, - експерт Бадрак
10:22
В Україні затримали 10 учасників каналу збуту важких наркотиків, які щомісяця отримували 16 млн грн від контрабанди
10:07
Трамп і Путін
Є три версії, чому Трамп не може домовитися з Путіним, - Краєв
10:00
Напередодні переговорів Зеленський-Трамп. Логіка сторін
09:58
система ППО Patriot, встановлена на військовій базі в Польщі
За ніч Сили ППО збили 88 зі 140 ворожих дронів
09:41
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Вірю у мудрість наших дипломатів, але ми маємо постійно готуватися до війни, до її продовження чи розвʼязання Росією нової, - Сирський
09:29
ядерна зброя
Закони Defence City мають працювати не для "обраних", а для сильного ОПК: виробники зброї звернулись до депутатів
09:21
Олександр Сирський
"Другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії": Сирський заявив, що РФ перекидає частини з Сумщини на Запоріжжя
09:06
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулось 182 бої: майже третина з них на Покровському напрямку
08:58
Дональд Трамп
"Великий день у Білому домі": Трамп про заплановану зустріч із Зеленським та європейськими лідерами
08:57
Зеленський
Зеленський готовий піти на компроміс і погодитись на закінчення війни за поточною лінією фронту, - FT
08:54
ЗСУ
Схоже на повне оточення окупантів: офіцер Штик 93-ї ОМБр "Холодний Яр" про наслідки спроб ворожого прориву біля Покровська
08:34
Радослав Сікорський
"Достатньо їх дотримуватися, і війна закінчиться": Сікорський нагадав РФ про гарантії недоторканності кордонів України
08:27
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росія поновила постачання танків і БТР на Запоріжжя, - Андрющенко
08:10
Максим Буткевич
Полон – це мікромодель "руского міра", - Максим Буткевич
08:10
Сім умов Путіна
08:06
У Росії заявили, що ФСБ нібито запобігла теракту на Кримському мосту
07:49
США, Південна Корея
США та Південна Корея розпочали військові навчання за участі 21 тис. солдатів
07:28
Володимир Зеленський
Зеленський прибув у Вашингтон
07:19
Петер Мадяр
Угорська опозиція вимагає від РФ утриматися від втручання в зовнішню політику
07:15
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила 2 танки, 43 артсистеми та 940 військових
06:44
президент США Дональд Трамп
Трамп заявив, що Зеленський може припинити війну "практично негайно, якщо захоче"
06:42
видобуток нафти, нафта
Ціни на нафту впали через відсутність тиску на РФ з боку США після зустрічі Трампа й Путіна на Алясці
06:27
Катаріна Матернова
ЄС підтримує Україну обʼєднаною і не потерпить миру, який означатиме її капітуляцію, - Матернова
