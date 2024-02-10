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Війна з Росією: хроніка
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"Все одно, що дати слово Гітлеру в 1944 році": Кулеба відреагував на інтерв'ю Путіна американцю Карлсону

10 лютого, 2024 субота
20:51
Війна з Росією Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на інтерв'ю, яке президент РФ Володимир Путін дав американцю Карлсону: на його думку, це те ж саме, що дати слово Гітлеру в 1944 році

Про це Кулеба написав у соцмережі Х.

"Сьогодні ви дозволяєте Путіну поширювати свою божевільну пропаганду геноциду, а наступного дня він завдає удару по Харкову, вбиваючи сімох людей. Росіяни спалили живцем паралізованого чоловіка та його дружину, а також цілу сім'ю з п'яти осіб: молодих батьків, їхніх дітей у віці чотирьох і семи років та новонародженого", - написав Кулеба.

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Очільник українського МЗС зазначив, що брати інтерв'ю у Путіна у 2024 році - це все одно, що давати слово Гітлеру в 1944 році.

"Його треба перемогти, а не допомагати йому поширювати кровожерливу брехню", - наголосив він. 

  • Увечері п'ятниці, 9 лютого, РФ атакувала Україну "шахедами". Дрони рухались у бік Одеси, а також Харкова та Миколаєва. У Харкові від атаки РФ загинули 7 людей, зокрема троє дітей.
  • Під час нічної атаки "шахедів" по АЗС у Харкові, де розлилося пальне й спалахнули пожежі у приватних житлових будинках, живцем згоріла родина: разом з чоловіком та трьома дітьми загинула 35-річна прокурорка Ольга Путятіна.

Що відомо про інтерв'ю Путіна Карлсону

6 лютого Такер Карлсон прибув до РФ, аби взяти інтерв'ю у Путіна. У ЄС заявили, що Путін – хронічний брехун, тому, ймовірно, виправдовуватиме російську агресію проти України.

Під час розмови з Карлсоном, Путін визнав, що Росія не досягла своїх цілей у війні проти України. Водночас він звинуватив Київ у небажанні вести перемовини та заявив, що надсилав США сигнали про те, що вони мають перестати постачати зброю Україні – тоді війна завершиться через декілька тижнів. 

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Також, відповідаючи на запитання, хто підірвав Nord Stream, російський президент звинуватив у цьому американські спецслужби та Німеччину, яка мовчить з цього приводу. 

Представник ГУР Андрій Юсов, коментуючи інтерв'ю Путіна Карлсону, назвав російського диктатора "геополітичним божевільним", який "розповідає про якісь нісенітниці про міжнародне право, історію, вирішує, якій нації існувати чи не існувати, меми про австрійський генштаб".

Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Володимир Путін
МЗС
МЗС України
Дмитро Кулеба
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