Якщо і буде пауза у війні, то є великий шанс, що вона знову може виникнути, - офіцер ЗСУ Гай

Про це в ефірі Еспресо заявив офіцер ЗСУ Мирослав Гай.

"Ми живемо в умовах дуже короткого горизонту планування, і до п'ятниці це настільки великий термін, і стільки може статися подій, що говорити про те, які рішення будуть ухвалені, - це занадто сміливо. Ми з вами вже бачили, коли Трамп із Путіним, спілкуючись напряму, приходили нібито до якихось миролюбних сентенцій", - сказав Гай.

Він нагадав, що одразу під час цієї розмови Росія робила черговий злочин проти людяності, масове бомбардування українських міст, вбивала українських дітей.

"Все це було в прямому ефірі онлайн, і потім пані Меланія, дружина президента Сполучених Штатів Америки, приходила до нього з фотографіями і казала: "Ось, подивись, що росіяни роблять, які злочини вони творять". Тому говорити про те, що буде в п'ятницю, я б зараз так далеко не прогнозував", - зазначив військовий.

Гай заявив, що впевнений в першу чергу в підтримці України американського народу.

"Для мене це більш важливо, ніж підтримка будь-якого їхнього президента, тому що ми інституційно друзі. Я вірю в підтримку України європейськими країнами, бо вони розуміють стратегічну загрозу від Росії в майбутньому. Це вже, мені здається, всі вже усвідомили. І я вірю в стійкість українського народу. Ще я вірю в безглуздість і в алогічність дій росіян", - зазначив він.

На думку офіцера, вони неодноразово це демонстрували.

"Не здивуюся, якщо навіть якісь домовленості будуть колись досягнуті або обговорювалися, вони можуть бути зруйновані діями самих росіян. Тому що росіяни не досягли стратегічних цілей в Україні, а якщо говорити про останній період війни, то вони не досягли навіть нових оперативних цілей, які Путін ставив перед російською армією. Раз стратегічних цілей вони не досягли, це означає, що вони будуть намагатися продовжувати їх досягати. А це говорить про те, що, якщо навіть і буде якась пауза в війні, є великий шанс, що вона знову може загостритись, знову може виникнути, особливо, якщо режим Путіна й оцей мафіозно-гебістський режим в Росії збережеться", - підсумував Гай.

Що відомо про заплановану зустріч Трампа з Путіним

8 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.

Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.

Перед зустріччю між Трампом і Путіним високопосадовці США, України та європейських країн мають провести переговори, щоб узгодити спільні позиції.

ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера з російським диктатором. Утім на брифінгу 11 серпня Трамп зауважив, що він зустрінеться з Путіним, а згодом, можливо, буде зустріч Путіна з Зеленським або всіх трьох.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Путін хоче вдати, що веде переговори, та відтермінувати санкції на зустрічі з Трампом.

12 серпня Зеленський сказав, що майбутня зустріч лідера США Дональда Трампа й диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці може бути важливою лише для двосторонніх відносин держав – нічого про Україну вони прийняти не можуть.

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна й президента США Дональда Трампа відбудеться на Алясці в місті Анкоридж.