Якщо ми будемо повертати 1 викрадену ворогами дитину кожного дня, нам треба буде 55 років, - Лубінець

Про це він заявив на форумі "Україна. Рік 2024".

Лубінець зазначив, що Україна вимагає, щоб усі дії РФ були визнані геноцидом проти українців.

Остання резолюція парламентської асамблеї Ради Європи визнала РФ країною, яка підтримує тероризм, але він наголошує, що Росія є країною-терористом.

"І вони вчиняють геноцид по відношенню наших українських дітей і наших громадян України. Якщо ми будемо повертати 1 дитину кожного дня, нам треба буде 55 років. Чи є у нас такий час? Ні, немає", - підкреслив омбудсмен.

За його словами українські діти для росіян - це ресурс. РФ залучає дітей в організації, де виховують з них солдатів, промивають дітям мізки, щоб у майбутньому українські діти були членами російської армії воювали проти України або проти інших країн, включаючи ті, які зараз займають позицію "ну це ж нас не стосується, напевно, ми не будемо допомагати Україні".

Лубінець наголосив, що ця проблема є викликом для міжнародної системи, адже у світі немає ефективної системи захисту прав людини.

"Нема її, не існує. У нас 10 років війна проти нашої країни, 2 роки повномасштабної війни. 10 років росіяни депортують українських дітей яка відповідь?! Жодної", - наголосив омбудсмен.

Лубінець також анонсував новий крок до повернення українських дітей.

Що відомо про повернення дітей із ТОТ

14 вересня 2023 року уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з моменту створення окремого координаційного штабу з питань дітей додому повернули 386 маленьких українців. Це виключно ті діти, які були депортовані на територію РФ. Водночас підрахунок дітей, яких повернули з окупації, вестимуть окремо.

"Ми вирішили розділити ці цифри, бо одна справа повернути після депортації дитину з території РФ, інша справа – коли ми повертаємо дітей, які були примусово переміщені в межах тимчасово окупованої території України", - сказав Лубінець.

У листопаді Save Ukraine вивезла з окупованих територій чотирьох дітей з сім'ями.

14 грудня з тимчасово окупованих територій України повернули ще чотирьох дітей. При цьому батьки одного з малюків служать у ЗСУ.

16 грудня Україна за сприяння Катару повернула ще трьох дітей, яких викрала РФ.

20 лютого стало відомо, що з російської окупації повернули 11 українських дітей.

24 лютого Україні вдалося повернути двох сестер-підлітків, які майже два роки жили під російською окупацією в селі на Луганщині.