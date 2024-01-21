Жодного доказу смерті Пригожина немає, - Буданов
Очільник Головного управління розвідки при Міністерстві оборони Кирило Буданов заявив, що немає жодного доказу щодо смерті ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина
Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.
За його словами, немає жодного доказу загибелі ватажка ПВК Євгена Пригожина в авіакатастрофі в серпні 2023 року.
"Вагнер існує. Щодо Пригожина, я б не поспішав з висновками. Я не кажу, що він не мертвий або що він мертвий. Я кажу, що немає жодного доказу того, що він мертвий", - сказав Буданов.
Що відомо про авіакатастрофу з Пригожиним
23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.
Інститут вивчення війни завив, що президент РФ Володимир Путін, імовірно, віддав наказ про вбивство Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.
У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій загинув ватажок ПВК Вагнера.
За однією із версій росЗМІ, у шасі літака, що перевозив ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, був закладений вибуховий пристрій, який детонував у потрібний момент, відірвавши крило і стабілізатор.
Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до падіння літака Пригожина. Офіційно загибель ватажка ПВК Вагнера Слідком РФ підтвердив 27 серпня.
29 серпня у російському Санкт-Петербурзі поховали ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, похорон відбувся в закритому режимі.
Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.
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