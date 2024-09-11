"ЗСУ використали більшість ATACMS від США": конгресмени закликали Байдена дозволити Україні удари вглиб Росії

Про це повідомляє CNN.

Двоє американських чиновників повідомили, що адміністрація Байдена не очікує жодних змін у політиці щодо скасування обмежень.

"Жодних змін у політиці", — сказав один високопоставлений чиновник адміністрації, додавши, що наразі немає відкритості для скасування обмежень, попри те, що американські та українські офіційні особи регулярно обговорюють це питання.

Законодавці-республіканці стверджують, що обмеження "перешкодили здатності України перемогти загарбницьку війну Росії та дали силам Кремля притулок, з якого вони можуть безкарно атакувати Україну".

"Адміністрації давно пора змінити курс і скасувати обмеження, що залишилися, на використання Україною зброї, наданої США, проти законних військових цілей у Росії", — написали законодавці.

Американський чиновник сказав, що кілька сотень ATACMS були передані Україні, "і ЗСУ використали більшість із них".

Республіканські законодавці стверджували, що "занепокоєння адміністрації щодо ескалації були незмінно недійсними з першого дня війни".

"Ані використання Україною зброї, наданої США в Росії, ані її військове вторгнення в російську Курську область – перша іноземна окупація російської території з часів Другої світової війни – не викликали ескалаційної відповіді Росії", – написали вони.

У своєму листі законодавці-республіканці стверджували, що "залишаються численні законні військові цілі в зоні дії території Росії".

"Інститут вивчення війни оцінює, що, за винятком аеродромів, існує понад 200 законних військових цілей у радіусі наданої США зброї, включаючи військові бази, вузли матеріально-технічного забезпечення, склади палива, склади боєприпасів та системи командування та управління", — заявили вони.

Лист підписали голова Комітету Палати представників із закордонних справ Майкл МакКол, Голова Комітету Палати представників із розвідки Майкл Тернер, Голова Комітету Палати представників із питань збройних сил Майк Роджерс, Голова підкомітету з асигнувань Палати представників Кен Калверт, Голова підкомітету Палати представників із закордонних справ Томас Кін і Гельсінський комісар Річард Хадсон.