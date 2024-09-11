"ЗСУ використали більшість ATACMS від США": конгресмени закликали Байдена дозволити Україні удари вглиб Росії
Група республіканців у Палаті представників Конгресу США написала лист президенту Джо Байдену, закликаючи його зняти обмеження з України на використання наданих США систем озброєння великої дальності для ударів по цілях у глибині Росії
Про це повідомляє CNN.
Двоє американських чиновників повідомили, що адміністрація Байдена не очікує жодних змін у політиці щодо скасування обмежень.
"Жодних змін у політиці", — сказав один високопоставлений чиновник адміністрації, додавши, що наразі немає відкритості для скасування обмежень, попри те, що американські та українські офіційні особи регулярно обговорюють це питання.
Законодавці-республіканці стверджують, що обмеження "перешкодили здатності України перемогти загарбницьку війну Росії та дали силам Кремля притулок, з якого вони можуть безкарно атакувати Україну".
"Адміністрації давно пора змінити курс і скасувати обмеження, що залишилися, на використання Україною зброї, наданої США, проти законних військових цілей у Росії", — написали законодавці.
Американський чиновник сказав, що кілька сотень ATACMS були передані Україні, "і ЗСУ використали більшість із них".
Республіканські законодавці стверджували, що "занепокоєння адміністрації щодо ескалації були незмінно недійсними з першого дня війни".
"Ані використання Україною зброї, наданої США в Росії, ані її військове вторгнення в російську Курську область – перша іноземна окупація російської території з часів Другої світової війни – не викликали ескалаційної відповіді Росії", – написали вони.
У своєму листі законодавці-республіканці стверджували, що "залишаються численні законні військові цілі в зоні дії території Росії".
"Інститут вивчення війни оцінює, що, за винятком аеродромів, існує понад 200 законних військових цілей у радіусі наданої США зброї, включаючи військові бази, вузли матеріально-технічного забезпечення, склади палива, склади боєприпасів та системи командування та управління", — заявили вони.
Лист підписали голова Комітету Палати представників із закордонних справ Майкл МакКол, Голова Комітету Палати представників із розвідки Майкл Тернер, Голова Комітету Палати представників із питань збройних сил Майк Роджерс, Голова підкомітету з асигнувань Палати представників Кен Калверт, Голова підкомітету Палати представників із закордонних справ Томас Кін і Гельсінський комісар Річард Хадсон.
Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ
CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".
Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б ударити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.
Президент України Володимир Зеленський 31 серпня також звернувся до низки країн Заходу з закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії.
3 вересня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів углиб Росії. Відповідне рішення можуть оголосити вже цієї осені.
6 вересня глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що Сполучені Штати Америки не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелому ходу подій".
10 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден "не виключає", що Україна отримає дозвіл бити по цілях у глибині Росії.
Байден заявив, що питання надання дозволу Україні на удари України далекобійною зброєю по території РФ наразі опрацьовується.
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