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"Зараз це вирішуємо": Байден відповів, чи знімуть США обмеження на удари України далекобійною зброєю по РФ

Ксенія Золотова
11 вересня, 2024 середа
00:34
Війна з Росією Джо Байден

Президент США Джо Байден заявив, що питання надання дозволу Україні на удари України далекобійною зброєю по території РФ наразі опрацьовується

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Байден заявив у вівторок, 10 вересня, що його адміністрація "зараз це вирішує", коли його запитали, чи знімуть США обмеження на використання Україною зброї великої дальності по Росії.

Минулого тижня джерела повідомили Reuters, що США були близькі до угоди про надання Україні такої зброї, але Києву доведеться почекати кілька місяців, оскільки США вирішують технічні проблеми перед будь-яким постачанням.

Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ

CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".

Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б ударити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня також звернувся до низки країн Заходу з закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії.

3 вересня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів углиб Росії. Відповідне рішення можуть оголосити вже цієї осені.

6 вересня глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що Сполучені Штати Америки не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелому ходу подій".

10 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден "не виключає", що Україна отримає дозвіл бити по цілях у глибині Росії.

Теги:
Україна
зброя
Джо Байден
США
допомога Україні
підтримка України
допомога США Україні
зброя для України
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