Війська РФ наближаються до кордонів України та поповнюють запаси донорської крові, - Пентагон
У Міноборони США бачать, що російські війська рухаються ближче до кордонів України, поповнюють запаси крові та залучають більше бойових літаків
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє Reuters.
Голова Пентагону відкинув заяви Москви про відведення військ від українського кордону.
"Я сам був солдатом не так давно. Я знаю не з чуток, що ви не робите подібних речей без причини. І ви точно не робите такого, коли збираєтесь зібрати речі та повернутися додому" - сказав Остін, генерал армії у відставці.
За його словами, США бачать, як Росія залучає більше бойових і допоміжних літаків.
"Ми бачимо, як вони посилюють свою готовність у Чорному морі. Ми навіть бачимо, як вони запасаються кров’ю", - підкреслив очільник Пентагону.
Виступаючи в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, Остін сказав, що повідомлення про посилені обстріли на Сході України у четвер викликають занепокоєння. Остін додав, що Альянс буде досліджувати шляхи підвищення своєї військової готовності, оскільки Москва "приводить російські війська прямо до порогу НАТО".
Він також повторив попередження США про потенційні операції з боку Росії під фальшивим прапором, щоб виправдати атаку - "гра, яку ми бачили у минулому".
Міністр оборони США поїзде до Польщі, де зустрінеться з американськими військами. Він зазначив, що Болгарія погодилася в четвер прийняти компанію Stryker армії США для спільних тренувань.
- Нагадаємо, міністерство оборони Росії заявило про початок відведення частини військ від кордону України у вівторок, 15 лютого, "після закінчення навчань". 16 лютого, міністерство оборони Росії заявило про відведення з окупованого Криму підрозділів Південного військового округу.
- У НАТО повідомили, що не бачать ознак деескалації попри заяви РФ. Президент Володимир Зеленський також заявив, що Україна не спостерігає відведення російських військ. Розвідка США також поки не бачить ознак відведення військ РФ від українського кордону.
- Пізніше у Білому домі повідомили, що впродовж останніх днів кількість російських військ на українському кордоні зросла щонайменше на 7 тис.
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