Військовий експерт Снєгирьов вважає, що ватажків Вагнера вивели в тінь: Відбувається операція "прикриття"

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Є фрагменти тіл, а не тіла; візуальне впізнання та огляд місця катастрофи не дав стовідсоткової гарантії, що ці тіла належать Уткіну та Пригожину. На мою думку, відбувається операція "прикриття". Тобто Пригожина, Уткіна і третю особу, яка відповідала за службу безпеки ПВК Вагнер, вивели в тінь. Немає підстави для ліквідації Пригожина, якому за тиждень, його комерційним структурам, дали можливість брати участь у тендерах на закупівлю продовольства для дошкільних та шкільних закладів Московської області", - зауважив військовий експерт.

Дмитро Снєгирьов додав, що ПВК Пригожина за останні два місяці провели низку успішних операцій за межами РФ. А це фактично вивело з політичної гри Францію та створило передумови для появи заяв очільників НАТО про гарантії безпеки для України в обмін на територіальні поступки. Тобто відбувався дипломатичний тиск на країни Альянсу, аби змусити Україну сісти за стіл перемовин.

"ПВК Вагнер мав успішний характер дій у Нігері, у результаті чого фактично вивели з поля впливу Францію, тому риторика Парижу змінилася кардинально стосовно України за останній місяць. Аналогічна ситуація з Сувальським коридором, а це передислокація вагнерівського ПВК у Білорусь та створення умов щодо можливого військового вторгнення на територію країн НАТО. Але основна загроза була не у можливому військовому вторгненні, а у тому, щоб поставити під сумнів 5 пункт статуту Альянсу про колективну безпеку. Тому виникає питання: Для чого виводити та вбивати керівників надефективного підрозділу, які проводять певні успішні операції за межами РФ? Згадаймо нещодавні заяви про можливе розміщення російських військових баз та ракет на території Нікарагуа. Я не виключаю, що Пригожин вирине десь у нікарагуанських лісах під псевдо документами. Знаючи схильність Пригожина до конспірології, у мене є переконання, що він живий", - сказав Снєгирьов.

Що відомо про авіакатастрофу з Пригожиним

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера і його права рука Дмитро Уткін. Є кілька версій про авіатрощу: 1) літак збитили із зенітно-ракетного комплексу С-300; 2) збили з ППО; 3) вибух стався на самому борту.

Після таких подій на аеродром "Мачулищі" з Росії прилетів Іл-76, політ виявився першим за останні місяці. У моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" наголошували, що "слід уважно стежити за активністю в районі табору ПВК Вагнера у с. Мета, а також в Осиповичах та інших локаціях, де були помічені найманці".

Натомість український Центр національного спротиву відзначав активність серед вагнерівців, вони намагались залишити табори у Білорусі та виїхати до Росії. Колони, ймовірно, прямували у напрямку кордону, але білоруські спецслужби намагались перешкоджати виїзду техніки.

А рух "Вагнер играй" припускав можливий другий "Марш справедливості" на Москву.

Після цього Інститут вивчення війни заявив, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, віддав наказ про вбивство ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій вважається загиблим засновник ПВК.

За однією із версій росЗМІ, у шасі літака, що перевозив Пригожина, був закладений вибуховий пристрій, який детонував у потрібний момент, відірвавши крило і стабілізатор.

Своєю чергою Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до падіння літака Пригожина та пожартував, що це "не та допомога з літаками, яку просила Україна".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що після ймовірної смерті Пригожина, вагнерівці продовжать займатися дестабілізацією країн, які межують із Білоруссю.

Натомість у Сполучених Штатах переконані, що літак, пасажирами якого вказувалася верхівка ПВК Вагнера, ймовірно, збила ракета з території Росії.

Російський диктатор теж відреагував на загибель Пригожина. Він назвав ватажка вагнерівців "людиною складної долі", яка вміла добиватись "потрібних результатів", але й робила "серйозні помилки".

Прокоментував інцидент і голова Чечні Рамзан Кадиров.

Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.