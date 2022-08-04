Влада Берліна не дозволила провести виставку знищеної російської техніки, посол Мельник зажадав від мера змінити рішення

Про це пише видання Der Tagesspiegel також ситуацію прокоментував посол у своєму twitter.

За даними видання, два музейних оператори хотіли виставити в Берліні знищену в Україні російську військову техніку, але їхню заявку відхилили.

"Знищена військова техніка Росії, яка буде виставлена ​​в самому центрі Берліна, повинна дати людям у Німеччині на власні очі відчути жорстоку війну на знищення", - сказав Андрій Мельник виданню Tagesspiegel.

Також посол закликав мера Берліна відкликати це рішення і дати дозвіл на проведення виставки.

"Це скасування - справжній скандал! Я звертаюся до правлячого мера Франциски Ґіффай і районного управління Мітте з проханням відкликати це дивне рішення і дозволити танкову виставку в Берліні. Це означало б справжню солідарність з Україною", - написав він у twitter.

З 27 червня планували відкрити виставку російської техніки у столиці Польщі - Варшаві.

10 липня ми писали, що у Празі відкриється виставка військової техніки російських окупантів, знешкодженої в боях в Україні.

11 липня міністр оборони заявив, що Україна допомагає "здійснити" давню мрію Москви. Він розповів, що метою виставок розбитої техніки росіян у Європі є "показати жителям європейських держав, яку навалу смертоносного заліза стримує Україна.

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