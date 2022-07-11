Про це Олексій Резніков написав у Facebook.

Він розповів, що метою виставок розбитої техніки росіян у Європі є "показати жителям європейських держав, яку навалу смертоносного заліза стримує Україна. Ми демонструємо, що через нашу територію російські танки можуть просунутися лише як виставкові експонати".

За словами Олексія Резнікова, Чехія стане другою країною НАТО після Польщі, на територію якої "увірвався" російський танк.

"Цього разу йдеться про Т-90А з 1-ї гвардійської танкової армії західного військового округу РФ. Ще донедавна – найбільш "елітної". Саме до складу 1 ТА входять колись славетні, а зараз — вкриті ганьбою злочинів Кантемирівська та Таманська дивізії.

Резніков наголосив, що відкриття відбудеться під час дводенної зустрічі міністрів внутрішніх справ та міністрів юстиції країн ЄС. "Члени нашого Уряду Денис Монастирський та Денис Малюська зможуть наочно показати, що таке війна, тим, від кого залежить багато важливих рішень".

Крім згаданого танка, європейські міністри та усі охочий зможуть побачити пуско-заряджальну установку комплексу БУК-М2, МТЛБ Штурм-С, башту від САУ "МСТА-С". Також можна буде роздивитись досить рідкісну САУ 2С34 "Хоста", яка є глибокою російською модернізацією радянської САУ 2С1 «Гвоздика». "Це черговий "аналоговнет", який став трофеєм наших воїнів", - зазначив міністр, додавши, що ця техніка "наступала на Київ через Сумщину та Чернігівщину".

Але там російських артилеристів зустріли оборонці столиці. В підсумку САУ відірвало башту, - резюмував Резніков.

11 липня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висміяв зенітно-ракетний комплекс С-300, який є на озброєнні армії РФ.

11 липня ЗСУ завдали удару по скупченню противника на Херсонщині, — ОК "Південь".

Того ж дня ЗСУ показали звільнене село на Херсонщині. Залишилась тільки "мертва" ворожа техніка.

10 липня міністр оборони розповів, що президент наказав українським військовим повернути окуповані території на Півдні України, які є важливими для економіки країни.