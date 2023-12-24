Влада перетворила мобілізацію на жупел, яким залякує людей, - нардепка Фріз

Таку думку вона висловила в етері Еспресо

"Що стосується останніх реляцій щодо надсилання повісток електронною поштою тим, хто є за кордоном, то станом на зараз немає дієвих механізмів. Тобто, сьогодні такі рішення є фікцією. Влада намагається видати бажане за дійсне. Оскільки до того часу, поки не будуть сформовані чіткі алгоритми, які будуть підтверджені законом, то все це лише порожні балачки", - вважає Фріз.

Нардепка наголосила, що питанням мобілізації влада дискредитує Україну як державу та націю, яка бореться проти потужного ворога

"Я вважаю, що питання мобілізації влада перетворила на жупел, яким залякує наших громадян. Замість того, щоб запропонувати чіткі правила мобілізації та демобілізації, влада перетворила цю ситуацію на абсолютний абсурд, оскільки боїться приймати непопулярні рішення під час повномасштабного вторгнення РФ. Фактично, цією ситуацією українців перетворили на ухилянтів, які не готові захищати свою країну. Така безвідповідальна поведінка влади дискредитує нас як державу і як націю", - додала вона.