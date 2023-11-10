Влада вважає, що питання війни вирішене і займається "політичними ревнощами", - політична оглядачка Лень

Таку думку висловила політична оглядачка Ольга Лень в етері телеканалу "Еспресо".

"Пояснити те, що якась частина політичного оточення раптом кинулася шукати у Головкомі ворога, можна тільки в один спосіб. Вони чомусь вирішили, що питання війни вирішене, тепер треба займатися питанням виборів та зміцненням влади", - зазначила вона.

За її словами, це велика помилка, бо питання війни не вирішено і ми знаходимося в дуже важкій фазі війни.

"Питання виживання країни досі не вирішено остаточно. Тому що, все може змінитись в будь-який момент. Зараз потрібно робити все для перемоги, а не вирішувати як жити після війни. Тобто, тут мова йде про "політичні ревнощі", які абсолютно недоречні в ситуації, коли потрібно щоб армії та командуванню довіряли", - додала Лень.

Складається враження, що жертвою ІПСО стосовно "розколу" політичного і військового керівництва, в першу чергу, стала група людей в оточенні президента, зауважила політична оглядачка

"Або вони багато дивляться російських джерел інформації, або на них дуже важко "тисне" те, що під час війни Головком користується повагою в країні, як і має бути. Замість того, щоб радіти цьому факту, що у нас немає проблеми довіри до армії, для них це якась постійна проблема. Виглядає, ніби вони намагаються з ним в чомусь конкурувати. Зараз не час для цієї конкуренції", - додала вона.