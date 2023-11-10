Влада вважає, що питання війни вирішене і займається "політичними ревнощами", - політична оглядачка Лень
Частина політичного оточення шукає у Головкомі ворога. Влада вважає, що питання війни вирішене і займається "політичними ревнощами"
Таку думку висловила політична оглядачка Ольга Лень в етері телеканалу "Еспресо".
"Пояснити те, що якась частина політичного оточення раптом кинулася шукати у Головкомі ворога, можна тільки в один спосіб. Вони чомусь вирішили, що питання війни вирішене, тепер треба займатися питанням виборів та зміцненням влади", - зазначила вона.
За її словами, це велика помилка, бо питання війни не вирішено і ми знаходимося в дуже важкій фазі війни.
"Питання виживання країни досі не вирішено остаточно. Тому що, все може змінитись в будь-який момент. Зараз потрібно робити все для перемоги, а не вирішувати як жити після війни. Тобто, тут мова йде про "політичні ревнощі", які абсолютно недоречні в ситуації, коли потрібно щоб армії та командуванню довіряли", - додала Лень.
Складається враження, що жертвою ІПСО стосовно "розколу" політичного і військового керівництва, в першу чергу, стала група людей в оточенні президента, зауважила політична оглядачка
"Або вони багато дивляться російських джерел інформації, або на них дуже важко "тисне" те, що під час війни Головком користується повагою в країні, як і має бути. Замість того, щоб радіти цьому факту, що у нас немає проблеми довіри до армії, для них це якась постійна проблема. Виглядає, ніби вони намагаються з ним в чомусь конкурувати. Зараз не час для цієї конкуренції", - додала вона.
- Нагадаємо, 1 листопада на The Economist вийшла колонка Валерія Залужного, вперше від грудня 2022 року.
- Залужний зазначив, що війна РФ проти України може перейти на новий небезпечний етап, і назвав пріоритетні напрями, розвиток яких допоможе не допустити цього. Він також розповів, що потрібно для того, аби вийти з глухого кута у війні з РФ.
- Згодом президент Володимир Зеленський відреагував на статтю Залужного та заявив, що Україна не перебуває в патовій ситуації.
- Також заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, коментуючи статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в журналі The Economist, в ефірі телемарафону заявив, що військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті.
- В ISW проаналізували статтю Залужного про позиційну війну в Україні.
- Пізніше у статті NYT зазначили, що закиди Зеленського на адресу Залужного свідчать про розкол в українському керівництві.
- 7 листопада ворожі ресурси запустили діпфейк з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, який нібито закликав до держперевороту. На початку повномасштабної війни Росія запускала подібні діпфейки з президентом України Володимиром Зеленським.
- Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк вважає, що Зеленський та Залужний повинні пояснити суспільству, що жодного розколу немає.
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