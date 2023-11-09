Ворог активізувався з півночі та півдня від Вугледара, - військовослужбовець ЗСУ Войтко
Військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко зазначив, що останнім часом кількість атак противника зросла на Вугледарському напрямку
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Кількість атак зросла останнім часом на Вугледарському напрямку. Був період, коли наші підрозділи проводили наступальні дії й тоді вдалося вибити росіян з частини позицій у Микільських Дачах. Був відносно спокійний проміжок часу, хоча артилерія постійно працювала. А зараз ми спостерігаємо активізацію російських окупантів з півдня та півночі від Вугледара", - розказав військовослужбовець ЗСУ.
Олександр Войтко додав, що кількість атак на Вугледарському напрямку складно полічити, на позиціях наші бійці нараховують більше штурмових спроб противника.
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