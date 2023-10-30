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Ексклюзив

Ворог намагатиметься протиснути оборону ЗСУ, - Згурець про військову тактику навколо Авдіївки

30 жовтня, 2023 понедiлок
11:02
Війна з Росією

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що ворог намагатиметься протиснути оборону ЗСУ під Авдіївкою впродовж місяця

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Відбулось перекидання певних українських Сил для посилення. Думаю, що ця ділянка фронту впродовж місяця, якщо не менше, буде такою, де ворог буде намагатися протиснути нашу оборону", - розповів Згурець.

За його словами, дії противника навколо Авдіївки залишаються незмінними. ЗСУ очікують, що ворог спробує поновити наступальні дії з півночі та півдня.

"До Авдіївки зараз прикута основна увага. Окупанти намагаються використовувати підхід використання різних напрямків атак, аби примусити українські війська там перекидати резерви. Але думаю, це не матиме особливого значення. Ми знаємо про втрати противника. В будь-якому разі ми розуміємо, що мета ворога залишається незмінною, це спробувати забезпечити охоплення наших сил", - додав Згурець.

В загальному ситуація на лінії фронту залишається складною, інтенсивність бойових дій зараз середнього рівня, зауважив аналітик.

"Якщо взяти до уваги кількість бойових зіткнень, за минулу добу їх було 60, за попередню було 40, а на пікових періодах ми бачили, що було 90 бойових зіткнень. Тобто, фактично зараз в нас середній рівень інтенсивності бойових дій. Але це показники, які насправді на кожній ділянці фронту мають різне наповнення та результати", - резюмував він. 

  • В Інституті вивчення війни вважають, що великі втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальний потенціал РФ в довгостроковій перспективі.
  • Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 27 жовтня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та поділився ситуацією на фронті.
  • Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Ціхоцький зазначив, що Сили оборони успішно відбивають атаки російських сил поблизу Авдіївки.
  • 28 жовтня в міністерство оборони Великої Британії повідомили, що окупанти не можуть виправдати надії Кремля щодо захоплення Авдіївки.
  • 29 жовтня в "Армія Inform" з посиланням на слова речника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна повідомили, що за останні 20 днів під Авдіївкою росіяни втратили 6,5 тисяч своїх бійців, 100 танків та 250 бронемашин.
  • Військовий оглядач Денис Попович повідомив, що армія РФ намагається оточити Авдіївку, щоб "посадити" Україну за стіл перемовин.
  • Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що як і в Бахмута, місією Авдіївки може стати нищення великої кількості ворога.
  • 30 жовтня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що окупанти перегруповуються під Авдіївкою. Найближчими днями очікується нова хвиля штурмів.
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