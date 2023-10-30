Ворог намагатиметься протиснути оборону ЗСУ, - Згурець про військову тактику навколо Авдіївки

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Відбулось перекидання певних українських Сил для посилення. Думаю, що ця ділянка фронту впродовж місяця, якщо не менше, буде такою, де ворог буде намагатися протиснути нашу оборону", - розповів Згурець.

За його словами, дії противника навколо Авдіївки залишаються незмінними. ЗСУ очікують, що ворог спробує поновити наступальні дії з півночі та півдня.

"До Авдіївки зараз прикута основна увага. Окупанти намагаються використовувати підхід використання різних напрямків атак, аби примусити українські війська там перекидати резерви. Але думаю, це не матиме особливого значення. Ми знаємо про втрати противника. В будь-якому разі ми розуміємо, що мета ворога залишається незмінною, це спробувати забезпечити охоплення наших сил", - додав Згурець.

В загальному ситуація на лінії фронту залишається складною, інтенсивність бойових дій зараз середнього рівня, зауважив аналітик.

"Якщо взяти до уваги кількість бойових зіткнень, за минулу добу їх було 60, за попередню було 40, а на пікових періодах ми бачили, що було 90 бойових зіткнень. Тобто, фактично зараз в нас середній рівень інтенсивності бойових дій. Але це показники, які насправді на кожній ділянці фронту мають різне наповнення та результати", - резюмував він.