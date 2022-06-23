Ворог посилив обстріли на Півдні, - полковник Костенко

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Зараз на Півдні ворог посилив обстріли на передньому краї, а також міст. Ми говоримо не тільки про Миколаїв, а і про інші міста, до яких противник дістає ракетами систем залпового вогню, авіацією, і у більшості це все прилітає по місцевому мирному населенню. На передній лінії йдуть важкі бої, зокрема ракетно-артилерійські дуелі, у яких ворог намагається видавити нас з наших позицій. Українські бійці тримаються і надають гідну відсіч противнику" – зазначив Костенко.



Полковник пояснив, що ворог, зустрічаючи наш супротив, посилює обстріли саме по мирному населенню, щоб зламати дух, а також ми завдаємо удари по їхній території, зокрема, вчора безпілотник прилетів на російський нафтопереробний завод у Ростовській області. До того ж їхню відповідь обстрілами збільшує наш незмінний шлях до ЄС, якщо говорити стратегічно та глобально.



"Щодо Миколаївщини йдуть бої у сірих зонах, особливо ніхто свої позиції не змінив. Плюс-мінус якійсь сотні метрів або кілометри ролі не відіграють, головне те, що ми відвойовуємо свої території. Ми можемо відійти, а противник підходить, тобто йдуть бої у сірій зоні за заняття кращих позицій, щоб тримати оборону. Наше завдання – тримати оборону, не давати ворогу просунутися далі та знищувати його наступальний потенціал, щоб у перспективі мати можливість піти у наступ. Це зараз і відбувається на Херсонському напрямку" – прокоментував офіцер ЗСУ.

Роман Костенко додав, що всі ті питання чи 9, чи 10 кілометрів відбили, скільки вулиць звільнили – це закидання фейків, а люди мають право знати правду. Українські війська тримають оборону і коли будуть готові почнуть наступати, а поки готуються кадрові резерви, підсилюються відповідні напрямки та очікується підмога від наших партнерів, тобто робиться все, щоб у перспективі відвойовувати наші території.