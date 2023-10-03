Вступ України в ЄС: очільник МЗС Чехії вважає, що початок переговорів можливий уже восени

Про це повідомляє видання ČTK.

Він сказав, що зустріч голів МЗС (Рада ЄС) у Києві була не просто символічною - тут обговорювалися практичні рішення. На його думку, що Україні ще деякий час буде потрібна допомога ЄС.

"Якщо Україна буде в Європейському Союзі, то це буде чіткою гарантією безпеки. Однак, це правда, що Україна повинна змінитися, адаптувати своє законодавство до законодавства ЄС - це довгий шлях", - сказав міністр.

Ліпавський наголосив - Чехія відстоює позицію, що переговори про вступ до ЄС з Україною мають початися восени або на початку наступного року. На його думку, Європа зацікавлена в тому, щоб Україна змогла прийняти всі стандарти та адаптувати правову систему.

"Це технічний процес, під час якого буде оцінено, наскільки Україна готова. Буде зрозуміло, над чим їй ще треба попрацювати", - зазначив він.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

За даними джерел Еспресо, у Європарламенті припускають імовірність початку переговорів про вступ України до ЄС восени цього року.

Та вже 17 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

28 серпня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року. Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив підтримку встановленню орієнтовного часу вступу до Євросоюзу нових членів.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року. Чітка європейська перспектива надихатиме українців на полі бою.

Керівник парламентської фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія 21 вересня повідомив, що Верховна Рада ухвалила 99,9% того, що потрібно для початку перемовин про вступ до ЄС.

ЗМІ стверджують, що у жовтні Європейська комісія готується рекомендувати розпочати переговори з Україною щодо членства в ЄС: європейські лідери обговорять можливі проміжні умови в грудні.