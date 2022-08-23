Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.

Прокуратура оголосила в розшук ексголову Конституційного суду України, якого обвинувачують у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи казначейської служби.

Стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

"Прокурори звернулися із відповідним клопотанням у зв’язку із неодноразовими неявками обвинуваченого у судові засідання", - йдеться в повідомленні.

Слідство визначило, що у березні цього року ексголову Конституційного суду із порушенням обов’язкових процедур прикордонного та митного контролю виїхав з України та не повернувся.

"Прокурорами Офісу Генерального прокурора підтримується публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно колишнього Голови та головного бухгалтера Конституційного Суду України за фактом вчинення ними за попередньою змовою несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи Державної казначейської служби України", - додають в прокуратурі.

Судово-юридична газета уточнює, що зловмисник Олександр Тупицький.

Нагадаємо, відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький втік у Відень. Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом незаконної втечі за кордон.

У травні 2021 року слідчі ДБР скерували до суду обвинувальний акт стосовно Олександра Тупицького. Його звинувачують у підкупі свідків. Слідчі Державного бюро розслідувань 19 січня оголосили підозру ексочільнику Конституційного Суду України Тупицькому за ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань). 16 липня Тупицькому оголосили про підозру у втручанні в систему Держказначейства.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що колишній голова Конституційного Суду Олександр Тупицький мав узяти участь у поверненні в "легітимне поле" експрезидента України Віктора Януковича.

США ввели санкції проти відстороненого очільника Конституційного Суду України Олександра Тупицького та його дружини.

26 травня ​заступник голови ОП Андрій Смирнов розкритикував реформу Конституційного Суду та вважає, що слід переосмислити його існування.