X стверджує, що користувачі проводять на платформі в середньому 32 хв на день
27 жовтня виповнився рік, як платформу Twitter (X) викупив бізнесмен Ілон Маск. Компанія стверджує, що нині середній користувач проводить там понад 32 хв щодня
Про це йдеться у блозі за підсумками року.
"Наші надзвичайно лояльні користувачі живуть більшу частину свого життя на X – із понад 7,8 млрд активних хвилин на X на день завдяки зростанню наших продуктів Video та Communities. Сьогодні середній користувач витрачає на X більш як 32 хвилини свого дня", - йдеться у звіті.
Також у соцмережі відзначили, що користувачі Premium проводять на X втричі більше, ніж користувачі, які не платять.
Сервіс фіксує в середньому близько 1,5 млн реєстрацій на день.
Усього у звіті перелічено 23 досягнення, якими пишається компанія.
Що відбувається з Twitter після купівлі компанії Ілоном Маском
27 жовтня 2022 року Маск натякнув, що придбав компанію Twitter, яка володіє однойменною соцмережею. Він поділився відео, на якому заходить до штаб-квартири компанії. Крім того, мільярдер змінив підпис на своїй сторінці у соцмережі на "Chief Twit".
Ілон Маск запустив у twitter преміальну підписку за $8 доларів, яка потрібна для отримання синьої галочки та верифікації облікового запису. Крім того, Маск заявив, що будь-який twitter-акаунт, що використовує чуже ім'я без чіткого вказання на пародію, буде заблокований.
22 листопада 2022 року мільярдер презентував нову концепцію розвитку компанії, у якій наголосив на пріоритетності шифрування приватних повідомлень. Розробники працюватимуть і над створенням голосових і відеодзвінків між обліковими записами.
Ілон Маск також оголосив, що почне відновлювати заблоковані акаунти в мережі. Зокрема, він розблокував акаунт колишнього президента США Дональда Трампа та зняв обмеження на акаунти, пов'язані з Кремлем.
5 жовтня 2023 року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала до суду на Ілона Маска, щоб змусити його дати свідчення в рамках розслідування щодо заволодіння ним соціальною мережею Twitter за 44 млрд доларів.
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