X стверджує, що користувачі проводять на платформі в середньому 32 хв на день

Про це йдеться у блозі за підсумками року.

"Наші надзвичайно лояльні користувачі живуть більшу частину свого життя на X – із понад 7,8 млрд активних хвилин на X на день завдяки зростанню наших продуктів Video та Communities. Сьогодні середній користувач витрачає на X більш як 32 хвилини свого дня", - йдеться у звіті.

Також у соцмережі відзначили, що користувачі Premium проводять на X втричі більше, ніж користувачі, які не платять.

Сервіс фіксує в середньому близько 1,5 млн реєстрацій на день.

Усього у звіті перелічено 23 досягнення, якими пишається компанія.

Що відбувається з Twitter після купівлі компанії Ілоном Маском

27 жовтня 2022 року Маск натякнув, що придбав компанію Twitter, яка володіє однойменною соцмережею. Він поділився відео, на якому заходить до штаб-квартири компанії. Крім того, мільярдер змінив підпис на своїй сторінці у соцмережі на "Chief Twit".

Ілон Маск запустив у twitter преміальну підписку за $8 доларів, яка потрібна для отримання синьої галочки та верифікації облікового запису. Крім того, Маск заявив, що будь-який twitter-акаунт, що використовує чуже ім'я без чіткого вказання на пародію, буде заблокований.

22 листопада 2022 року мільярдер презентував нову концепцію розвитку компанії, у якій наголосив на пріоритетності шифрування приватних повідомлень. Розробники працюватимуть і над створенням голосових і відеодзвінків між обліковими записами.

Ілон Маск також оголосив, що почне відновлювати заблоковані акаунти в мережі. Зокрема, він розблокував акаунт колишнього президента США Дональда Трампа та зняв обмеження на акаунти, пов'язані з Кремлем.

5 жовтня 2023 року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала до суду на Ілона Маска, щоб змусити його дати свідчення в рамках розслідування щодо заволодіння ним соціальною мережею Twitter за 44 млрд доларів.