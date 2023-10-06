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США змушують Ілона Маска дати показання щодо його заволодіння Twitter за $44 млрд

6 жовтня, 2023 п'ятниця
08:11
Світ Ілон Маск

5 жовтня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала до суду на Ілона Маска, щоб змусити його дати свідчення в рамках розслідування щодо заволодіння ним соціальною мережею Twitter за 44 мільярди доларів

Про це повідомляє Reuters.

Розслідування з'ясовує, чи порушив Маск федеральні закони про цінні папери у 2022 році, коли він купив акції в Twitter, яку згодом перейменував на X, а також у заявах і документах, які він зробив щодо справи. У заяві Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) заявила, що "шукає Маска, щоб отримати інформацію, яка ще не у розпорядженні SEC і має відношення до розслідування".

SEC повідомляє, що викликала Маска в травні 2023 року, вимагаючи від нього надати свідчення в офісі у Сан-Франциско, і що Маск погодився з’явитися 15 вересня. Але за два дні до цього Маск висунув "кілька фальшивих заперечень" і заявив, що SEC повідомила, що він не з’явиться. Маск відмовився від пропозиції SEC провести депонування в Техасі в жовтні або листопаді. Він говорить, що SEC намагалася його "переслідувати", а його адвокату потрібен був час, щоб переглянути потенційно релевантні матеріали, що містяться в біографії Маска.

Згідно з заявою, Маск надав SEC документи, що стосуються розслідування, і раніше давав свідчення в липні минулого року за допомогою відеоконференції.

"Комітет з цінних паперів і цінних паперів уже неодноразово брав свідчення пана Маска в цьому помилковому розслідуванні – досить", – йдеться в заяві Алекса Спіро, адвоката Маска.

Що відбувається з Twitter після купівлі компанії Ілоном Маском

27 жовтня 2022 року Маск натякнув, що придбав компанію Twitter, яка володіє однойменною соцмережею. Він поділився відео, на якому заходить до штаб-квартири компанії. Крім того, мільярдер змінив підпис на своїй сторінці у соцмережі на "Chief Twit". 

Ілон Маск запустив у twitter преміальну підписку за $8 доларів, яка потрібна для отримання синьої галочки та верифікації облікового запису. Крім того, Маск заявив, що будь-який twitter-акаунт, що використовує чуже ім'я без чіткого вказання на пародію, буде заблокований. 

22 листопада 2022 року мільярдер презентував нову концепцію розвитку компанії, у якій наголосив на пріоритетності шифрування приватних повідомлень. Розробники працюватимуть і над створенням голосових і відеодзвінків між обліковими записами.

Ілон Маск також оголосив, що почне відновлювати заблоковані акаунти в мережі. Зокрема, він розблокував акаунт колишнього президента США Дональда Трампа та зняв обмеження на акаунти, пов'язані з Кремлем. 

Потім у Twitter запустили лічильник, який показує, скільки людей переглянули опублікований твіт, оголосили про розширення списку політичної реклами, яку можна публікувати в соціальній мережі, та запровадили нову політику "нульової толерантності" до дописів із насильницькими висловлюваннями.

18 лютого компанія Twitter заявила, що лише передплатники Twitter Blue зможуть користуватися функцією двофакторної аутентифікації через СМС.

4 квітня користувачі Twitter помітили, що кнопка у вигляді синього птаха у верхньому лівому кутку сторінки змінилася на зображення собаки породи сіба-іну Doge, на честь якої названа криптовалюта Dogecoin. Таке рішення власник Twitter Ілон Маск пояснив тим, що ще коли він тільки замислювався про придбання якоїсь соцмережі один з користувачів порадив йому купити Twitter і змінити лого з пташкою на собаку.

3 14 квітня користувачам дозволено стягувати плату за доступ до свого контенту: від довгого тексту до багатогодинного відео. Крім того, у соцмережі користувачам із платною підпискою дозволили публікувати довгі відео.

1 червня власник соціальної мережі Twitter Ілон Маск, підтвердив, що платформа може бути перейменована на X у відповідь на твіт Daily News.

1 липня Twitter закрив доступ до публікацій неавторизованим користувачам і тепер вимагатиме від них мати обліковий запис у соцмережі для перегляду твітів.

16 серпня платформа запровадила нову функцію для користувачів преміум-підписки, яка передбачає можливість виділяти деякі публікації в новій вкладці Highlights. 

Ілон Маск заявив, що у соціальній мережі X, відомій раніше як Twitter, зникне функція блокування користувачів.

Ілон Маск
США
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