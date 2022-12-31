"Я припускаю, що війна закінчиться через пів року": британський історик Кершоу пророкує завершення війни до літа

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Süddeutsche Zeitung.

"Навесні ми побачимо, чи готові українці за підтримки Заходу до нового наступу, який відкине нападників. Якщо це так, то ми можемо бути на шляху до того чи іншого рішення навесні, чи влітку… Я припускаю, що війна закінчиться через пів року", - сказав історик.

Зокрема, він пояснює свою думку тим, що поточний рівень виснаження важко витримати обом сторонам. Важливим буде те, яким буде стан збройних сил обох сторін наприкінці нинішньої зими.

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"Це буде дуже важка зима для України, але, звичайно, також для багатьох росіян", - зауважив британець.

Кершоу також підкреслив, що Путін має великодержавні фантазії, порівняв його зі Сталіним. Російський президент, за його словами, опинився в становищі, якого він ніколи не передбачав.

"Зараз триває війна, яку він не може виграти і яка є дуже дорогою та руйнівною", - наголосив він.

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Окрім цього, він також підкреслив, що Росія зараз ізольована, принаймні в Європі, тож у цьому сенсі рішення про вторгнення в Україну було "дорогим".

"Воно змінить Європу, але поки не можна передбачити, як саме", – сказав Кершоу.

Зокрема, на його переконання, війна вже нав’язала нам нову енергетичну політику і спричинила рецесію.