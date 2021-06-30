Як ніж у серце: Лідер збірної Швеції про гол України наприкінці овертайму на Євро-2020
Форвард збірної Швеції Деян Кулусевскі назвав гол українців у компенсований час овертайму матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи ножем у серце
Про це повідомляє УЄФА.
За його словами, коли Артем Довбик забив переможний гол, футболісти збірної Швеції вже подумки готувалися до серії пенальті.
"Ми створили достатньо моментів, щоб перемогти в основний час. Але потім я вже думав, що на нас чекає серія пенальті. А потім суперник забив на 120-й хвилині. Це як ніж у серце. Не так ми хотіли закінчити чемпіонат. Коли дивився матч Франції, сказав: "Футбол жорстокий". Сьогодні була наша черга в цьому переконатися. Футбол багато нам дає, але ще більше забирає", - сказав Кулусевскі.
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Україна перемогла Швецію у овертаймі - 2:1 та вперше потрапила до чвертьфіналу чемпіонату Європи. За вихід до півфіналу команда Андрія Шевченка у суботу, 3 липня, у Римі посперечається з Англією.
- Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
- Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон заявив, що його команда не заслуговувала на поразку від України.
- Найкращим гравцем матчу між Україною та Швецією було визнано півзахисника нашої збірної Олександра Зінченка.
- Пізніше з'ясувалося, що форвард збірної України Артем Довбик забив найпізніший переможний гол в історії чемпіонатів Європи та відібрав рекорд у легендарного француза Мішеля Платіні.
- Також стало відомо, що травмований у матчі проти Швеції форвард збірної України Артем Бесєдін більше не зіграє на турнірі.
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