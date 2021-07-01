Якщо програємо, то все це не матиме сенсу, - тренер збірної Англії відреагував на те, що зіграє проти України на Євро-2020
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт розповів, що його команда кинула всі сили на підготовку до матчу з Україною в чвертьфіналі Євро-2020
Про це повідомляє BBC.
Саутгейт зізнався, що його команда сильно раділа після перемоги над Німеччиною (2:0), але він зупинив веселощі збірної і розпочав підготовку до матчу з Україною.
"Після Німеччини гравці співали і раділи в роздягальні, а мені як завжди довелося виступити тим, хто псує їм весь свято. Якщо в суботу програємо Україні, то все це не матиме сенсу. Я радий, що у футболістів є привід для радості, але справа не зроблено. Збірна лише одного разу в своїй історії була в півфіналі Євро, так що потрібно працювати", - сказав Гарет Саутгейт.
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Збірна України вперше вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи. За вихід до півфіналу команда Андрія Шевченка 3 липня у Римі посперечається з Англією.
Матч відбудеться на стадіоні "Стадіо Олімпіко".
- Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
- Найкращим гравцем матчу між Україною та Швецією було визнано півзахисника нашої збірної Олександра Зінченка.
- 30 червня стало відомо, що травмований Артем Бесєдін більше не зіграє на Євро-2020.
- Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зізнався, що чекає на підтримку італійських фанів у матчі проти Англії на Євро-2020.
- Ввечері 30 червня збірна України з футболу прибула в Рим, де проведе свій матч чвертьфіналу Євро-2020 проти Англії..
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