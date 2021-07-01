Якщо програємо, то все це не матиме сенсу, - тренер збірної Англії відреагував на те, що зіграє проти України на Євро-2020

Про це повідомляє BBC.



Саутгейт зізнався, що його команда сильно раділа після перемоги над Німеччиною (2:0), але він зупинив веселощі збірної і розпочав підготовку до матчу з Україною.



"Після Німеччини гравці співали і раділи в роздягальні, а мені як завжди довелося виступити тим, хто псує їм весь свято. Якщо в суботу програємо Україні, то все це не матиме сенсу. Я радий, що у футболістів є привід для радості, але справа не зроблено. Збірна лише одного разу в своїй історії була в півфіналі Євро, так що потрібно працювати", - сказав Гарет Саутгейт.

Читайте також: Євро-2020: розклад матчів чвертьфіналу

Збірна України вперше вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи. За вихід до півфіналу команда Андрія Шевченка 3 липня у Римі посперечається з Англією.

Матч відбудеться на стадіоні "Стадіо Олімпіко".