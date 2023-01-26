Якщо Росія виведе війська і звільнить територію України, США можуть піти на пом'якшення санкцій, - Держдеп
Сполучені Штати можуть розглянути варіант пом'якшення санкцій проти Росії, якщо Кремль виведе свої війська з території України та провести переговори щодо завершення війни
Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд на слуханнях у Конгресі, повідомляє РБК-Україна.
"У контексті рішення Росії вести серйозні переговори, вивести свої війська з України та повернути територію, я, звичайно, підтримуватиму (пом'якшення санкцій, - ред.). Думаю, що і держсекретар Ентоні Блінкен теж", - заявила вона.
- Нагадаємо, США сьогодні, 26 січня, ввели нові санкції проти Росії, зокрема щодо ПВК Вагнера. І тиснуть на Туреччину, щоб вона заборонила літати з/до Росії та Білорусі на Boeing
- Також стало відомо, що Байден розглядає можливість поїздки в Європу до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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