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Головна війна з Росією Якщо росіяни прориватимуться "зерновим" шляхом — підуть за крейсером "Москва", - Ганна Маляр

Якщо росіяни прориватимуться "зерновим" шляхом — підуть за крейсером "Москва", - Ганна Маляр

23 липня, 2022 субота
00:49
війна з Росією Ганна Маляр

В Міністерстві оборони попередили РФ про жорстку відповідь, якщо ворожі кораблі увійдуть у територіальні води України

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Наразі ми з вами говоримо про безпечну навігацію агропродукції Чорним морем. І дуже важливо розуміти, що це - необхідно для економіки України. І нам важливо це зерно зараз вивозити в світ. В наші територіальні води по маршруту ворожі кораблі заходити не будуть. Так само йдеться про безпеку нашого повітряного простору. Потрібно розуміти, що рух кораблів відбувається під контролем військового керівництва. Так ми, зокрема, і захищаємо свою територію на морі. Тому, якщо будуть якісь провокації з боку РФ, то з нашого боку буде відповідь. Наші "Нептуни" та "Гарпуни" пильнують, як завжди", - сказала Маляр.

Вона наголосила, російські кораблі не мають права заходити в територіальні води України. 

"Наша територія — це не тільки суходіл, а й і море в певних кордонах, які обумовлені міжнародним правом. Всі кордони залишаються непорушними. Кораблі ворога не зможуть туди заходити. Щобільше, ми продовжуємо їх (кордони - Ред.) захищати так, як і робили раніше", - додала вона.

На запитання ведучого, чи буде Україна завдавати удару по ворожих кораблях, якщо вони увійдуть в українські води, Ганна Маляр відповіла ствердно. 

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Економіка
Україна
Міністерство оборони
зерно
Ганна Маляр
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