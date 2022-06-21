Якщо Україна не витримає, всі колишні республіки СРСР будуть під загрозою нападу РФ, - Зеленський

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу з прем‘єр-міністром Люксембургу Ксав‘є Бетелем у Києві, повідомляє Укрінформ.

"Ми впевнені, що РФ не зупиниться на території України, тому що вона бачить усю колишню територію СРСР як свою, як територію РФ. Ми розуміємо, якщо наша держава не витримає такого тиску, після нас інші колишні радянські республіки можуть бути під загрозою атаки", - сказав президент.

Нагадаємо, 17 червня Залізниця Литви повідомила Калінінградську залізницю, що припиняють транзит до Калінінградської області та з неї великого переліку товарів, які підпадають під європейські санкції.

У держдумі РФ натомість пригрозили Литві негайно "вдатися до самозахисту" і викликали посла Євросоюзу для пояснень.

20 червня Росія розпочала військовий збір в Калінінградській області.

21 червня Литва роз'яснила Росії мотиви обмеження транзиту у Калінінградську область, а в ЄС назвали звинувачення Росією Литви "брехнею та чистою пропагандою".

21 червня секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Росія готує швидку і жорстку відповідь для Литви, від якої постраждають усі мешканці балтійської країни.