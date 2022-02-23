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Японія оголосила про введення санкцій проти РФ через агресію проти України

23 лютого, 2022 середа
08:37
війна з Росією Японія

Прем'єр-міністр Японії Кісіда заявив про застосування до Росії санкцій за її військову агресію проти України

Про це пише Reuters.

"Дії Росії дуже чітко завдають шкоди суверенітету України і суперечать міжнародному праву. Ми ще раз критикуємо ці кроки і наполегливо закликаємо Росію повернутися до дипломатичних дискусій", - наголосив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Санкції передбачають заборону на випуск облігацій РФ у країні, заморожування активів деяких росіян і обмеженння на в'їзд громадян Росії до Японії. За словами Фуміо Кісіди, деталі цих обмежень опрацюють і оголосять найближчим часом.

Якщо становище погіршиться, країна вживатиме додаткових заходів.

Прем'єр-міністр Японії зауважив, що нинішня ситуація не сильно вплине на енергоспостачання до країни.

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Новини
санкції
Японія
облігації
російська агресія
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