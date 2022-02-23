Японія оголосила про введення санкцій проти РФ через агресію проти України
Прем'єр-міністр Японії Кісіда заявив про застосування до Росії санкцій за її військову агресію проти України
Про це пише Reuters.
"Дії Росії дуже чітко завдають шкоди суверенітету України і суперечать міжнародному праву. Ми ще раз критикуємо ці кроки і наполегливо закликаємо Росію повернутися до дипломатичних дискусій", - наголосив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.
Санкції передбачають заборону на випуск облігацій РФ у країні, заморожування активів деяких росіян і обмеженння на в'їзд громадян Росії до Японії. За словами Фуміо Кісіди, деталі цих обмежень опрацюють і оголосять найближчим часом.
Якщо становище погіршиться, країна вживатиме додаткових заходів.
Прем'єр-міністр Японії зауважив, що нинішня ситуація не сильно вплине на енергоспостачання до країни.
- Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.
- Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".
- Байден підписав указ про санкції щодо пов'язаних із "Л/ДНР" осіб та заборону на окремі операції в ОРДЛО.
- 21 лютого посли Євросоюзу погодили запровадження нових санкцій проти Росії.
- Велика Британія ввела санкції проти п'яти російських банків - Чорноморського банку розвитку та реконструкції, Банку Росії, Промзв'язокбанку, Генбанку та Індустріального ощадного банку, а також проти олігархів Ігоря Ротенберга, Бориса Ротенберга та Геннадія Тимченка.
- Джо Байден оголосив перший пакет санкцій проти Росії через визнання "Л/ДНР".
- Франція планує накласти на Росію санкції.
- Ірландія підтримала накладання на Росію санкцій за визнання нею "Л/ДНР".
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