Японія оголосила про введення санкцій проти РФ через агресію проти України

Про це пише Reuters.



"Дії Росії дуже чітко завдають шкоди суверенітету України і суперечать міжнародному праву. Ми ще раз критикуємо ці кроки і наполегливо закликаємо Росію повернутися до дипломатичних дискусій", - наголосив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.



Санкції передбачають заборону на випуск облігацій РФ у країні, заморожування активів деяких росіян і обмеженння на в'їзд громадян Росії до Японії. За словами Фуміо Кісіди, деталі цих обмежень опрацюють і оголосять найближчим часом.



Якщо становище погіршиться, країна вживатиме додаткових заходів.



Прем'єр-міністр Японії зауважив, що нинішня ситуація не сильно вплине на енергоспостачання до країни.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb