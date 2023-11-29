Ймовірно, атака була спрямована на співробітників ГУР, - майор запасу НГУ Гетьман про отруєння дружини Буданова
Є інформація про те, що окрім дружини керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанни, отруєння отримали й інші співробітники ГУР
Про це розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман в етері телеканалу Еспресо.
"Це могли зробити росіяни. Не факт, що це був навмисний замах саме на дружину Буданова. Цілком ймовірно, що це була атака на співробітників ГУР. Можна припустити що дружина Буданова потрапила випадково а основною ціллю були співробітники та можливо сам Буданов, це одна з версій", - зазначив він.
Інша версія - замах безпосередньо на дружину начальника ГУР, сказав Гетьман.
"Якщо це був замах на дружину начальника ГУР, це неприпустимо по правилах розвідки та спецслужб. Є неписані правила, "кодекс честі" як то кажуть, якого намагаються дотримуватися такі служби. Можна "полювати" на якогось державного діяча, робітника спецслужб. Це можна зрозуміти, тим більше під час війни. Атакувати родину - неприпустимо, не можна створювати замахи на дружин, чоловіків, дітей, батьків. Якщо це була цілеспрямована атака на дружину, це просто показує що це за люди і їхні служби", - підкреслив він.
На його думку, за такий замах має бути відповідь від України.
"Я думаю що за це має бути відповідь, але не отруїти дружину Путіна, наприклад, а вбити Путіна. Маємо право це робити, це законна ціль під час війни. Адже він не просто політичний діяч, він головнокомандувач і ми маємо атакувати весь командний склад їхніх військ. Правда, буде важко вбити саме Путіна, бо є багато його двійників", - резюмував аналітик.
- 28 листопада стало відомо про отруєння дружини Кирила Буданова. Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив, що вона перебуває у лікарні, але нині її життю ніщо не загрожує. За даними ЗМІ, Маріанну Буданову могли отруїти ртуттю і миш'яком.
- Перший заступник секретаря РНБО у 2008-2011 рр. Степан Гавриш вважає, що організувати отруєння дружини Буданова в умовах успішних дій ГУР є досить складною операцією.
- Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 28 листопада. Зокрема, що Банкова нібито побоюється, що Буданов із дружиною підуть у політику.
- Команда Bellingcat проведе власне, незалежне від Головного управління розвідки, розслідування отруєння дружини очільника відомства Кирила Буданова.
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