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Юрист пояснив, чому необхідно ліквідувати систему територіальних центрів комплектування

26 серпня, 2023 субота
18:57
Війна з Росією територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, ТЦК та СП

Юрист Леонтьєв Олег вважає, що заміна одного військкома на іншого не змінює систему та сітку тих військкоматів, які ще залишилися з радянських часів та несуть велике негативне навантаження

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я вважаю, як і багато фахівців дотичних до військової тематики, що необхідно ліквідувати систему територіальних центрів комплектування або ж військкоматів. Тому що сьогодні заміна одного військкома на іншого не призводить до ліквідації корупції. Заміна одних людей на інших не міняє систему. А якщо командири військових частин, бригад самі б набирали, знаючи, хто їм потрібен, скільки людей, яких фахівців, то було б краще й ефективніше", - зауважив юрист.

Олег Леонтьєв навів приклад з практики, щоб продемонструвати, як працює система військкоматів.

"До одного з військкоматів прийшла рознарядка, що потрібно вісім осіб мобілізувати у ту чи іншу військову частину. У ТЦК вже мають у себе п'ятеро придатних до військової служби, а більше не можуть зараз десь набрати. Тому викликають повістками ще трьох осіб, які обмежено придатні. Часто-густо серед них бувають з такими хворобами, які командири не дуже люблять. Наприклад, особи з ментальними розладами, психічними захворюваннями або зловживають сильнодіючими препаратами. От і беруть п'ять осіб повністю придатних до військової служби, а трьома обмежено придатними "розбавляють". Потім у військовій частині з ними всіма спілкується командування і з'ясовує, хто до чого, де і як служив, також питають про стан здоров'я чи є якісь скарги. Ну і хтось з обмежено придатних каже, припустимо, що він шизофренік. Певна річ, командири не хочуть таких людей допускати, тому що мають певні застереження. Відповідно, п'ятьох залишають, а тих трьох обмежено придатних відправляють назад у військкомат. Але проходить деякий час інша військова частина потребує ще знову поповнити свій штат. І військком знову ж таки дає певну кількість повністю придатних й додає обмежено придатних. Виникає питання: Для чого витрачати ресурси? А якщо командир бригади мав би ресурс та можливість сам призивати до своєї військової частини людей, які йому потрібні", - зазначив Леонтьєв.

Адвокат додав, що до нього звернувся військовослужбовець, який хоче служити в одній зі штурмових бригад, а не у тиловій частині, де проходить зараз службу.

"Є дуже багато мотивованих людей, які хочуть служити, але сітка, от це сито військкоматів, територіальних центрів комплектування, які ще залишилися з тих радянських часів, несуть дуже велике негативне навантаження. Вони перешкоджають насправді мотивованим людям служити, поступати на службу у ту військову частину, до якої вони хочуть", - пояснив правознавець.

Що відомо про ситуацію з ТЦК та СП

Після публікування розслідування журналістів "Української правди" "Батальйон "Іспанія" про придбання вілли начальником Одеського обласного територіального центру комплектування Євгеном Борисовим наприкінці 2022 року влада розпочала перевірки ТЦК та СП.

Борисов придбав віллу на іспанському курорті Марбелья. Її вартість - майже 4 млн євро.

Нерухоме майно начальник Одеського ТЦК зареєстрував не на себе, а на матір-пенсіонерку. Дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

В ОК "Південь" відреагували на поїздку начальника Одеського ТЦК за кордон: "Було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений".

Проте президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з начальником Одеського ТЦК Євгеном Борисовим і доручив його звільнити.

28 червня стало відомо, що Євген Борисов більше не займає посаду начальника Одеського ТЦК.

Міноборони пообіцяло жорстко реагувати і притягати до відповідальності військкомів за негідну поведінку.

4 липня стало відомо, що головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив нового керівника Одеського ТЦК. Ним став полковник Олександр Охріменко. 

Станом на 26 липня робочі групи Міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру.

Президент України у п'ятницю, 11 серпня, провів засідання Ради національної безпеки і оборони: за результатами Зеленський заявив про звільнення всіх обласних воєнкомів і призначення на їх місця офіцерів, які пройшли фронт

Суспільство
Україна
військові
мобілізація
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