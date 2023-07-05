Юсов: Захід вживає непублічні кроки щодо недопущення аварії на ЗАЕС
Для запобігання аварії на Запорізькій АЕС, яку можуть спричинити російські окупанти вживаються публічні та непублічні кроки, зокрема країнами Заходу
Про це представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов сказав в ефірі Еспресо.
"Проактивна інформаційна, дипломатична, безпекова позиція України щодо ЗАЕС впливає і цього разу теж певну роль відіграла. Світ не має удавати, що нічого не відбувається чи він чогось не знає. Запорізька АЕС захоплена терористами. Низка об'єктів на території станції замінована ще минулого року, а після підриву росіянами Каховської ГЕС і дамби відбулись додаткові мінування, зокрема басейну-охолоджувача АЕС", - сказав він.
Юсов додав, що це факти, про які Україна інформує весь світ.
"Росіяни були вимушені реагувати - десь виправдовуватися, десь традиційно звинувачувати українську сторону, а десь посилювати демонстративно свою поведінку і ядерний шантаж. Це те, чим вони зараз займаються зараз. Якщо говорити про запобіжники - є непублічні кроки Заходу, які вживаються, є публічна складова. Зрештою, є проактивна позиція міжнародних організацій, вільного світу, яка має призвести до демілітаризації ЗАЕС, виведення звідти окупантів і повернення законної влади. Лише це зможе гарантувати безпеку на об'єкті і дотримання всіх відповідних міжнародних стандартів", - підсумував представник розвідки.
Ситуація на ЗАЕС
Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.
На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.
Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.
22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що ситуація там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації.
Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції. У чотирьох областях України провели масштабні навчання на випадок теракту на ЗАЕС.
30 червня ГУР повідомило, що окупанти поступово покидають ЗАЕС, рекомендації про евакуацію отримали також українські працівники, які підписали контракт з Росатомом. Окрім того, персонал станції отримав наказ у будь-якій аварійній ситуації звинувачувати Україну.
Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що контрнаступ ЗСУ та процес повернення Україною контролю над ЗАЕС триватиме навіть попри ядерний шантаж росіян.
2 липня мер тимчасово окупованого Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що частина працівників Росатому та колаборантів, що підписали з компанією контракт, виїхала з ЗАЕС.
4 липня ЗСУ офіційно повідомили про можливу підготовку окупантами провокації на ЗАЕС - на крівлі 3 та 4 енергоблоків росіяни розмістили підозрілі пристрої, схожі на вибухові.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном та попередив його, що РФ готує провокації на Запорізькій АЕС.
Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що станом на 5 липня радіаційний фон біля Запорізької атомної електростанції та у межах 50 кілометрів перебуває у нормі, станція живиться від резервної електромережі.
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