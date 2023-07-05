Про це представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов сказав в ефірі Еспресо.

"Проактивна інформаційна, дипломатична, безпекова позиція України щодо ЗАЕС впливає і цього разу теж певну роль відіграла. Світ не має удавати, що нічого не відбувається чи він чогось не знає. Запорізька АЕС захоплена терористами. Низка об'єктів на території станції замінована ще минулого року, а після підриву росіянами Каховської ГЕС і дамби відбулись додаткові мінування, зокрема басейну-охолоджувача АЕС", - сказав він.

Юсов додав, що це факти, про які Україна інформує весь світ.

"Росіяни були вимушені реагувати - десь виправдовуватися, десь традиційно звинувачувати українську сторону, а десь посилювати демонстративно свою поведінку і ядерний шантаж. Це те, чим вони зараз займаються зараз. Якщо говорити про запобіжники - є непублічні кроки Заходу, які вживаються, є публічна складова. Зрештою, є проактивна позиція міжнародних організацій, вільного світу, яка має призвести до демілітаризації ЗАЕС, виведення звідти окупантів і повернення законної влади. Лише це зможе гарантувати безпеку на об'єкті і дотримання всіх відповідних міжнародних стандартів", - підсумував представник розвідки.