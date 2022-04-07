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Головна війна з Росією З Луганщини необхідно виїжджати: багато населених пунктів в окупації, росіяни поводяться нахабно, викрадають людей, - політик про ситуацію на Сході України
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З Луганщини необхідно виїжджати: багато населених пунктів в окупації, росіяни поводяться нахабно, викрадають людей, - політик про ситуацію на Сході України

7 квітня, 2022 четвер
09:21
війна з Росією окупанти

Ректор Луганського університету імені Шевченка, нардеп VIII скликання Віталій Курило розповів, що мирним мешканцям необхідно виїжджати з Луганщини при першій же нагоді, адже багато населених пунктів перебувають в окупації, росіяни поводяться дуже нахабно, викрадають людей

Політик поділився інформацією в етері Еспресо.TV.

"Люди досить часто, коли почалися активні бойові дії, знаходяться в ступорі. І їх важко звідти витягти, але з Луганщини необхідно виїжджати. Із Сєвєродонецька, з Рубіжного ми дуже довго говорили, просили, змушували виїхати всіх. І чим довше люди відтягували, тим складніше це робити - виїжджати під час сильних боїв. У нас, на превеликий жаль, уже і втрати є: один студент загинув при виїзді з Рубіжного, одна студентка одержала дуже важкі травми. В Ірпені нашого професора буквально розстріляли рашисти. Але виїжджати при першій же нагоді треба", - зазначив Курило.

Науковець додав, що на Луганщині залишилось багато людей, але є різні населенні пункти: у Старобільську боїв багато не було; у районних центрах Новопсков і Білокуракине, де боїв взагалі не було і військ наших також не було - українські захисники могли потрапити в оточення й не було сенсу тримати велику оборону.

"Новопсков і Білокуракине зараз в окупації знаходяться, живуть люди в достатньо складних умовах - закінчуються продукти, постачання мізерне, а окупанти себе поводять дуже нахабно. Активістів та родичів військовослужбовців хапають, вивозять, багатьох бізнесменів, які допомагали армії забрали й доля їхня невідома. Дуже багато хлопців, яких я особисто знаю, щезли й невідомо де вони знаходяться. А от у містах Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна, Гірське - там люди ще є й вони знаходяться в жахливих умовах. Дуже часто буває, що їм важко евакуюватися, бо вони знаходяться десь на окрайках міст, а дібратися до евакуаційних автобусів в іншому кінці населеного пункту дуже й дуже ризиковано", - зауважив Віталій Курило.

  • Нагадаємо, окупанти надалі блокують Харків і обстрілюють Попасну, а також продовжують готувати наступ з метою захоплення Луганської та Донецької областей.
  • На Луганщині окупанти обстрілюють Рубіжне, Сєвєродонецьк, Золоте, Гірське та Попасну, руйнуючи житлові будинки й інфраструктуру.

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Новини
Луганщина
Сєвєродонецьк
російська агресія
обстріли
Старобільськ
Рубіжне
Кремінна
Гірське
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