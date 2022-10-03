Про це повідомило у facebook представництво Президента України в АРК з посиланням на дані Меджлісу кримськотатарського народу.

"Місцеві мешканці продовжують залишати територію окупованого Криму, значна частина серед них – кримські татари. За інформацією Меджлісу, з окупованого Криму виїхало близько 10 тисяч наших громадян – у Росію та за кордон", - йдеться у повідомленні.

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За його інформацією, проросійські активісти займаються умисними переслідуваннями українських громадян, які рятуються від злочинної мобілізації – інформацію про них передають окупаційним правоохоронцям.

Президент Росії Володимир Путін оголосив проведення часткової мобілізації 21 вересня.

Прикордонники РФ 26 вересня повідомили, що отримали списки тих, кого передбачено мобілізувати. Їх не випускатимуть за кордон. Інформація про заборону на виїзд конкретного громадянина надходить до загальної інформаційної системи прикордонного контролю "Мир".

28 вересня стало відомо, що в Україну почали прибувати мобілізовані й засуджені росіяни для поповнення втрат окупантів.

Генштаб також повідомляв, що російське керівництво відправило до Лиману Донецької області низькокваліфікованих солдатів на 7 танках, два з яких потрапили у ДТП під час слідування.

29 вересня із тимчасово окупованого Севастополя до Херсонської області відправили 2000 мобілізованих з Криму, а військові комісари отримали розпорядження щодо першочерговості призову до лав російських військ кримських татар.