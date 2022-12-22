За добу на Харківщині на російських вибухівках підірвалося дві людини
22 грудня на вибухових пристроях армії Росії підірвалося дві людини - в Ізюмі та Чугуївському районі Харківської області
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Від залишених росіянами мін та нерозірваних боєприпасів в області постраждало дві людини.
"Учора в селі Новий Бурлук Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав осколкові поранення 45-річний тракторист", - пише Синєгубов.
Повідомляється, що його стан медики оцінюють, як середньої тяжкості.
Також від вибуху в Ізюмі отримав поранення 39-річний місцевий житель, який намагався розібрати боєприпас у себе вдома.
Очільник Харківщини закликав не чіпати підозрілі предмети та одразу звертатися в поліцію або ДСНС.
Крім того, протягом доби рашисти гатили по населених пунктах Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів, поблизу з кордоном та лінією зіткнення.
"В Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа в адміністративній будівлі цивільного підприємства. Без постраждалих", - додав Синєгубов.
Учора, 22 грудня, ми повідомляли, що в Печенізькій громаді Харківської області внаслідок вибуху міни армії РФ постраждав тракторист.
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