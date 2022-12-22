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За добу на Харківщині на російських вибухівках підірвалося дві людини

22 грудня, 2022 четвер
09:27
війна з Росією міни

22 грудня на вибухових пристроях армії Росії підірвалося дві людини - в Ізюмі та Чугуївському районі Харківської області

Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Від залишених росіянами мін та нерозірваних боєприпасів в області постраждало дві людини.

"Учора в селі Новий Бурлук Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав осколкові поранення 45-річний тракторист", - пише Синєгубов.

Повідомляється, що його стан медики оцінюють, як середньої тяжкості.

Також від вибуху в Ізюмі отримав поранення 39-річний місцевий житель, який намагався розібрати боєприпас у себе вдома.

Очільник Харківщини закликав не чіпати підозрілі предмети та одразу звертатися в поліцію або ДСНС.

Крім того, протягом доби рашисти гатили по населених пунктах Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів, поблизу з кордоном та лінією зіткнення.

"В Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа в адміністративній будівлі цивільного підприємства. Без постраждалих", - додав Синєгубов.

Учора, 22 грудня, ми повідомляли, що в Печенізькій громаді Харківської області внаслідок вибуху міни армії РФ постраждав тракторист.

  • 26 жовтня в Ізюмьскому районі на Харківщині на протитанковій міні підірвався автомобіль ДСНС.  
  • 13 листопада на деокупованій території Херсонщини на міні підірвався автомобіль з робітниками Укрзалізниці, повідомляють про шістьох постраждалих.
  • 9 грудня, у лісах поблизу Зарічного, на Рівненщині, на міні підірвався причіп трактора. Водій та пасажир не постраждали. 
  • 14 грудня поблизу кордону з Білоруссю на території Київської області розірвалася російська міна. Повідомляється, що одна людина постраждала.  

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російська армія
окупанти
Харківщина
ракетний удар
Ізюм
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