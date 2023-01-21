Про це поінформував голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"За минулу добу російські снаряди накрили 21 місто та селище Запорізької області. 166 обстрілів пережили наші громади. У реєстр додалося ще 18 зруйнованих домівок", - повідомив голова ОВА.

Він зазначив, що 20 січня ворог обстрілював Гуляйполе, через атаку росіян загинула жінка. А в Оріхові сталося займання в приміщенні кінотеатру: двоє мирних мешканців отримали поранення.

"Прямо зараз ворог продовжує активні артилерійські обстріли вздовж лінії фронту. Але Запорізький край залишається форпостом вільної України", - наголосив Олександр Старух.

Нагадаємо, упродовж доби 20 січня ворог завдав 7 ракетних і 15 авіаударів, 3 з цих ракет були націлені на Краматорськ та Гуляйполе.

Тоді ж російські терористи знову обстріляли територію Сумської області: за день Росія завдала 27 ударів.

У ніч на 21 січня росіяни скерували важку артилерію на Дніпропетровщину, село Вищетарасівка зазнало атак орієнтовно десятьма снарядами.

Загарбники надалі обстрілюють прикордоння Харківщини, зокрема Куп'янський, Чугуївський та Харківський райони. Від атаки на Вовчанськ 21 січня поранено дитину й жінку, є загибла.

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