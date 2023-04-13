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За витоком документів Пентагону може стояти працівник військової бази, який поширив сотні файлів на платформі Discord, - WP

13 квітня, 2023 четвер
08:53
Світ

Журналісти The Washington Post поспілкувалися з імовірним членом чату в Discord, куди "злили" документи Пентагону: автори ствердили, що за цим стоїть "любитель зброї", який працював на військовій базі

Про це мовиться в статті The Washington Post.

Автори ствердили, що поспілкувалися з одним із членів чату на популярній геймерській платформі Discord, куди, імовірно, були надіслані понад сотні секретних документів американського оборонного відомства.

Зазначається, що людина, яка стоїть за витоком секретних документів - "OG", молодий харизматичний любитель зброї та працівник однієї з військових баз. Він поділився надсекретними даними з групою далеких знайомих, що шукали спілкування в умовах ізоляції через пандемію.

Дані, які публікував OG, охоплювали низку делікатних тем, які могли бачити лише люди, що пройшли багатомісячну перевірку. За словами учасника, це були надсекретні звіти про місцезнаходження і пересування високопоставлених політичних лідерів, а також тактична інформація про збройні сили. Геополітичний аналіз. Інформація про спроби іноземних урядів втрутитися у вибори. "Якщо ви могли про це подумати, це було в цих документах".

"Об'єднана спільною любов'ю до зброї, військового спорядження та Бога, група з приблизно двох десятків людей - переважно чоловіків і хлопців - у 2020 році створила клуб, до якого можна потрапити лише за запрошеннями, на популярній серед геймерів онлайн-платформі Discord. Але минулого року вони не звернули на це уваги, коли чоловік, якого дехто називає "OG", опублікував повідомлення, переповнене дивними абревіатурами та жаргонізмами. Слова були незнайомі, і мало хто прочитав довгу записку, пояснив один з учасників. Але він шанував OG, який стверджував, що знає таємниці, які уряд приховує від простих людей", - мовиться в матеріалі.

Чоловік розповів групі, що він годинами працював над секретними документами, щоб поділитися ними зі своїми товаришами на сервері Discord, який він контролював. Зокрема він читав учасникам чату лекції про світову політику і таємні урядові операції. Він хотів "тримати нас в курсі подій", - сказав один з членів групи, і, схоже, думав, що його інсайдерські знання допоможуть іншим захиститися від неспокійного світу навколо них.

Стверджується, що розповідь першого учасника сервера, який говорив на умовах анонімності, підтвердив і другий хлопець. Обидва "знають справжнє ім'я OG, а також штат, де він живе і працює",  але відмовилися ділитися цією інформацією, поки ФБР шукає джерело витоку.

"Ми всі дуже зблизилися один з одним, як згуртована сім'я, - згадує учасник гурту. "Ми залежали один від одного". Він розповів, що інші члени групи, і особливо OG, консультували його під час нападів депресії і допомагали йому емоційно врівноважитися. "Нам не бракувало любові один до одного".

Журналісти пишуть, що OG був беззаперечним лідером. Учасник описав його як "суворого". Він встановлював "ієрархію" і очікував, що інші будуть уважно читати засекречену інформацію, якою він ділився. Коли їхня увага слабшала, він сердився.

"Тоді OG змінив тактику. Замість того, щоб витрачати час на копіювання документів з клавіатури, він сфотографував справжні статті і закинув їх на сервер. Це були більш яскраві та вражаючі документи, ніж звичайні текстові зображення. Деякі з них містили детальні схеми бойових дій в Україні та суворо засекречені супутникові знімки наслідків російських ракетних ударів по українських об'єктах електроенергетики. Інші описували потенційну траєкторію північнокорейських балістичних ядерних ракет, які можуть досягти Сполучених Штатів. Ще одна стаття містила фотографії китайської повітряної кулі-шпигуна, яка пролетіла над країною в лютому, зняті з висоти людського зросту, ймовірно, з літака-шпигуна U-2, а також схему кулі і прикріплених до неї технологій спостереження", - пишуть автори WP.

  • Нагадаємо, 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування. Майже відразу ж у соціальних мережах з'явилася нова порція таємних документів, які, ймовірно, розкривають секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
  • Вже 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.
  • 9 квітня журналісти-розслідувачі Bellingcat з'ясували, що першоджерелом "злитих" секретних документів Пентагону про контрнаступ Збройних Сил України був сервер на Discord. CNN же повідомило, що українське командування змінило деякі свої військові плани після того, як стався витік секретних документів Пентагону у мережу.
  • Наразі у Пентагоні досі оцінюють масштаби витоку секретних документів, які також пов'язані з Україною. Радник офісу президента Михайло Подоляк своєю чергою зазначив, що документи не містили даних про контрнаступ ЗСУ. Деякі з цих документів не пройшли перевірку на оригінальність, у Білому домі їх назвали підробкою. А журналісти Associated Press дізналися, що людиною, яка опублікувала секретні документи Пентагону в Discord, може бути дитина.
  • Пізніше CNN звітували, що оприлюднені документи розкривають збір американською розвідкою інформації про своїх ключових партнерів і супротивників та конкурентів, зокрема Китай.
  • Журналісти CBS ствердили, що ФБР працює над відстеженням витоку матеріалів, водночас Пентагон скорочує кількість людей, які мають доступ до тієї секретної інформації, що стала об'єктом оприлюднення.
Україна
Росія
Китай
Шпигунський скандал
Пентагон
війна з Росією
США
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