Загалом з "Північних потоків" після вибухів виявили чотири витоки газу, - берегова охорона Швеції
Берегова охорона Швеції виявила четвертий витік з газопроводів "Північних потоків"
Про це повідомило видання Svenska Dagbladet.
Зазначають, що загалом виявлено чотири витоки газу з "Північних потоків". Два з них розташовані в економічній зоні Швеції. Інші два - в економічній зоні Данії.
Наразі представники берегової охорони активно працюють, щоб з'ясувати причини витоків. Одночасно з цим Швеція веде власне розслідування та підозрює грубий саботаж.
- 27 вересня з газопроводу "Північний потік-2" у Балтійське море вилився газ. Прем'єрка Данії назвала це результатом навмисних дій.
- Пізніше шведські сейсмологи зафіксували на місці аварій трубопроводів "Північних потоків" два вибухи.
- Британська розвідка припустила, що Росія підірвала "Північні потоки" підводним дроном.
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