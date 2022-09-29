Про це повідомило видання Svenska Dagbladet.

Зазначають, що загалом виявлено чотири витоки газу з "Північних потоків". Два з них розташовані в економічній зоні Швеції. Інші два - в економічній зоні Данії.

Наразі представники берегової охорони активно працюють, щоб з'ясувати причини витоків. Одночасно з цим Швеція веде власне розслідування та підозрює грубий саботаж.

27 вересня з газопроводу "Північний потік-2" у Балтійське море вилився газ. Прем'єрка Данії назвала це результатом навмисних дій.

Пізніше шведські сейсмологи зафіксували на місці аварій трубопроводів "Північних потоків" два вибухи.

Британська розвідка припустила, що Росія підірвала "Північні потоки" підводним дроном.