Загроза наступу з Білорусі лишається: у прикордонних областях проходить мобілізація, присутні війська Росії, - білоруська журналістка Радіна
Білоруська журналістка Наталія Радіна вважає, що загроза наступу на Україну з півночі лишається, адже в Білорусі досі присутні російські війська, а в Гомельській та Брестській областях проходить мобілізація
Головна редакторка сайту Хартія97 поділилася деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"У Гомельській та Брестській областях проходять мобілізаційні навчання. Білорусам роздають повістки й звозять до кордону з Україною. Російські війська залишаються на території Білорусі. Імовірність наступу на Україну з боку Білорусі лишатиметься, поки при владі буде маріонетковий диктаторський режим Лукашенка", - зазначила Радіна.
Журналістка додала, що війська з території Росії для нападу з Білорусі перекинути достатньо просто.
"На кордоні з Україною будують фортифікаційні споруди, риють окопи. У мобілізаційних навчаннях в Білорусі також беруть участь сили спеціальних операцій. Тим більше перекинути російські війська з території РФ, чи з південного сходу України для нападу на західні області достатньо просто. Тож можливо все", - зауважила Наталія Радіна.
- Міноборони Білорусі повідомило, що 22 червня розпочалися мобілізаційні навчання у Гомельській області, яка межує з Україною.
- Того ж дня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Білорусь зараз не готова до військової атаки на Україну.
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