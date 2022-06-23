Головна редакторка сайту Хартія97 поділилася деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"У Гомельській та Брестській областях проходять мобілізаційні навчання. Білорусам роздають повістки й звозять до кордону з Україною. Російські війська залишаються на території Білорусі. Імовірність наступу на Україну з боку Білорусі лишатиметься, поки при владі буде маріонетковий диктаторський режим Лукашенка", - зазначила Радіна.

Журналістка додала, що війська з території Росії для нападу з Білорусі перекинути достатньо просто.

"На кордоні з Україною будують фортифікаційні споруди, риють окопи. У мобілізаційних навчаннях в Білорусі також беруть участь сили спеціальних операцій. Тим більше перекинути російські війська з території РФ, чи з південного сходу України для нападу на західні області достатньо просто. Тож можливо все", - зауважила Наталія Радіна.

Міноборони Білорусі повідомило, що 22 червня розпочалися мобілізаційні навчання у Гомельській області, яка межує з Україною.

Того ж дня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Білорусь зараз не готова до військової атаки на Україну.

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