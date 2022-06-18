Заходу потрібна буде політична воля для ядерного удару по Росії, - командувач Люфтваффе

Про це командувач військово-повітряних сил Федеративної Республіки Німеччини (Люфтваффе) генерал Інго Герхарц заявив 17 червня 2022 року на міжнародному симпозіумі Seapowers у місті Кілі. Сьогодні, 18 червня, про це повідомляє Bild.

За словами генерала, країнам НАТО слід завчасно підготуватися до використання ядерної зброї в надзвичайній ситуації.

Відповідаючи на запитання, як відреагує Північноатлантичний альянс, якщо Путін скине атомну бомбу, Герхарц сказав: "Для надійного стримування нам потрібні як засоби (засоби ураження - ред.), так і політична воля, щоб запровадити ядерне стримування, якщо це необхідно".

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"До 2030 року європейці матимуть 600 сучасних винищувачів у регіоні Балтійського моря. Також є американські літаки", – зазначив командувач Люфтваффе, зарахувавши до сукупних потужностей НАТО також бойову авіацію Швеції й Фінляндії.

Нагадаємо, після поразки у Другій світовій війні Німеччина не може мати власної ядерної зброї. Але на території країни зберігається частина американського ядерного арсеналу.

Нещодавно Німеччина оголосила, що закупить здатні нести ядерні боєзаряди нові винищувачі-невидимки F-35.

17 червня російський керівник Володимир Путін пвд час свого виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі знову погрожував світові ядерною зброєю.

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