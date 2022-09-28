Залізничне сполучення повернули 45 населеним пунктам на звільненій Харківщині

Про це повідомляє міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

"Збройні сили продовжують звільняти окуповані міста та села Харківщини, ДСНС розміновують наші землі, а ми йдемо слідом і відновлюємо транспортну інфраструктуру там, де це можливо. Зараз в області працюють понад 10 державних та приватних компаній - усі разом для максимально швидкого відновлення. Тільки вчора до робіт було задіяно 12 компаній, 129 робітників та 52 одиниці спецтехніки. За два тижні дорожники очистили майже 200 кілометрів державних доріг. Завдяки цьому налагоджується стабільне постачання гуманітарної допомоги для жителів звільнених громад", - написав міністр.

Він додав, що "Укравтодор" працює на 6 ключових автошляхах: М-03 Київ - Харків - Довжанський, Н-26 Чугуїв - Мілове, Т-21-10 Шевченко - Балаклія - Первомайський - Кегичівка, Р-78 Харків - Зміїв - Балаклія - Гороховатка, Т-21-22 Ізюм - Барвінкове, Т-21-17 Дергачі - Козача Лопань - /М-20/.

Також відновлюється залізнична інфраструктура та сполучення деокупованих громад.

"Уже відновлено пасажирське сполучення за маршрутами Харків - Балаклія, Харків - Дергачі та Харків - Чугуїв. Загалом, залізничне сполучення вже повернули до понад 45 населених пунктів Харківської області. На напрямках Харків - Ізюм, Харків - Козача Лопань та Харків - Куп’янськ наразі ще працюють вибухотехніки. Як тільки вони завершать роботу, ми розпочнемо роботи з відновлення залізничного сполучення", - додав Кубраков.

За його словами, у відновлювальних роботах задіяно близько 100 залізничників, а також десятки одиниць спецтехніки.

16 вересня стало відомо, що на деокупованих територіях Харківщини виявили 10 катівень, які росіяни облаштували для цивільних.

17 вересня у звільненій Козачій Лопані виявили катівню окупантів.

Станом на 19 вересня на звільнених територіях Харківщини зареєстрували 292 воєнні злочини, вчинені російськими військами, більшість із яких - порушення законів і звичаїв війни.

20 вересня в Козачій Лопані знайшли ще дві російські катівні.

22 вересня в Макаровому на Харківщині правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, якого застрелив росіянин під час окупації села.

26 вересня СБУ виявила чергову катівню в нещодавно деокупованому селі Липці на Харківщині.

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