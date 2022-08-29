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Головна війна з Росією "Залізний купол" над Європою: у бундесвері підтримують ідею Шольца

"Залізний купол" над Європою: у бундесвері підтримують ідею Шольца

29 серпня, 2022 понедiлок
21:09
війна з Росією Олаф Шольц

Командувач повітряних сил Німеччини генерал-лейтенант Інґо Ґерхарц у понеділок, 29 серпня, підтримав пропозицію канцлера Олафа Шольца про створення загальноєвропейської системи протиповітряної оборони

Про це повідомляє видання Bild.

"Особливо в галузі протиповітряної оборони та наземної підтримки ППО європейцям, безумовно, є сенс об'єднати свої сили", - сказав генерал-лейтенант Ґерхарц.

Відомо, що йдеться про купівлю ізраїльської системи протиракетної оборони Arrow 3; вона може бути введена в експлуатацію вже 2025 року.

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Раніше канцлер Німеччини заявив, що має намір створити загальноєвропейську систему ППО у відповідь на війну Росії проти України, тому що досі ЄС був беззахисний перед можливими атаками противника.

Виступаючи сьогодні перед студентами Карлового інституту в Празі, Шольц наголосив, що Німеччина зараз інвестує мільярди в оборонну промисловість.

За його словами, роблячи вибір на користь загальноєвропейської системи ППО, Німеччина зможе захистити своїх європейських сусідів.

  • 26 серпня канцлер Олаф Шольц під час "Діалогу з громадянами" пообіцяв дуже виважено підходити до питання постачання Україні сучасних озброєнь, щоб не допустити подальшої ескалації.
  • 27 серпня російський політолог Андрій Піонтковський заявив, що на Заході перестали боятися Путіна та його шантажу.

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Військові новини
Олаф Шольц
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