"Залізний купол" над Європою: у бундесвері підтримують ідею Шольца
Командувач повітряних сил Німеччини генерал-лейтенант Інґо Ґерхарц у понеділок, 29 серпня, підтримав пропозицію канцлера Олафа Шольца про створення загальноєвропейської системи протиповітряної оборони
Про це повідомляє видання Bild.
"Особливо в галузі протиповітряної оборони та наземної підтримки ППО європейцям, безумовно, є сенс об'єднати свої сили", - сказав генерал-лейтенант Ґерхарц.
Відомо, що йдеться про купівлю ізраїльської системи протиракетної оборони Arrow 3; вона може бути введена в експлуатацію вже 2025 року.
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Раніше канцлер Німеччини заявив, що має намір створити загальноєвропейську систему ППО у відповідь на війну Росії проти України, тому що досі ЄС був беззахисний перед можливими атаками противника.
Виступаючи сьогодні перед студентами Карлового інституту в Празі, Шольц наголосив, що Німеччина зараз інвестує мільярди в оборонну промисловість.
За його словами, роблячи вибір на користь загальноєвропейської системи ППО, Німеччина зможе захистити своїх європейських сусідів.
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