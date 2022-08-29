"Залізний купол" над Європою: у бундесвері підтримують ідею Шольца

Про це повідомляє видання Bild.

"Особливо в галузі протиповітряної оборони та наземної підтримки ППО європейцям, безумовно, є сенс об'єднати свої сили", - сказав генерал-лейтенант Ґерхарц.

Відомо, що йдеться про купівлю ізраїльської системи протиракетної оборони Arrow 3; вона може бути введена в експлуатацію вже 2025 року.

Читайте також: Шольц закликав прийняти Україну в ЄС та назвав Росію неоімперіалістичною автократією

Раніше канцлер Німеччини заявив, що має намір створити загальноєвропейську систему ППО у відповідь на війну Росії проти України, тому що досі ЄС був беззахисний перед можливими атаками противника.

Виступаючи сьогодні перед студентами Карлового інституту в Празі, Шольц наголосив, що Німеччина зараз інвестує мільярди в оборонну промисловість.

За його словами, роблячи вибір на користь загальноєвропейської системи ППО, Німеччина зможе захистити своїх європейських сусідів.

26 серпня канцлер Олаф Шольц під час "Діалогу з громадянами" пообіцяв дуже виважено підходити до питання постачання Україні сучасних озброєнь, щоб не допустити подальшої ескалації.

27 серпня російський політолог Андрій Піонтковський заявив, що на Заході перестали боятися Путіна та його шантажу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb