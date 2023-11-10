Залужний зі своєю правдою є індикатором реальної ситуації та провідником до нашої перемоги, - генерал Кривонос
Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ, зазначив, що, якщо ми хочемо залишитися вільною та незалежною державою, то все-таки давайте слухати тих, хто веде цю війну, а саме військових
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ті, хто вірили у попередні казки, то вже, мабуть, прийшов час оговтатися і зрозуміти, що та пропаганда, яка існувала і вішала вам зелену локшину, не привела до успіху, у першу чергу у сприйняті реалії ситуації. І якщо ми хочемо залишитися вільною та незалежною державою, то все-таки давайте слухати тих, хто веде цю війну, а саме військових. І слухати того, хто у повному обсязі відповідає, а це – генерал Залужний", - підкреслив генерал-майор запасу ЗСУ.
Сергій Кривонос зауважив, що саме Залужний зі своєю правдою є індикатором реальної ситуації та провідником до нашої майбутньої перемоги.
- Нагадаємо, 1 листопада на The Economist вийшла колонка Валерія Залужного, вперше від грудня 2022 року.
- Залужний зазначив, що війна РФ проти України може перейти на новий небезпечний етап, і назвав пріоритетні напрями, розвиток яких допоможе не допустити цього. Він також розповів, що потрібно для того, аби вийти з глухого кута у війні з РФ.
- Згодом президент Володимир Зеленський відреагував на статтю Залужного та заявив, що Україна не перебуває в патовій ситуації.
- Також заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, коментуючи статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в журналі The Economist, в ефірі телемарафону заявив, що військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті.
- В ISW проаналізували статтю Залужного про позиційну війну в Україні.
- Пізніше у статті NYT зазначили, що закиди Зеленського на адресу Залужного свідчать про розкол в українському керівництві.
- 7 листопада ворожі ресурси запустили діпфейк з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, який нібито закликав до держперевороту. На початку повномасштабної війни Росія запускала подібні діпфейки з президентом України Володимиром Зеленським.
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