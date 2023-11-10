Залужний зі своєю правдою є індикатором реальної ситуації та провідником до нашої перемоги, - генерал Кривонос

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ті, хто вірили у попередні казки, то вже, мабуть, прийшов час оговтатися і зрозуміти, що та пропаганда, яка існувала і вішала вам зелену локшину, не привела до успіху, у першу чергу у сприйняті реалії ситуації. І якщо ми хочемо залишитися вільною та незалежною державою, то все-таки давайте слухати тих, хто веде цю війну, а саме військових. І слухати того, хто у повному обсязі відповідає, а це – генерал Залужний", - підкреслив генерал-майор запасу ЗСУ.

Сергій Кривонос зауважив, що саме Залужний зі своєю правдою є індикатором реальної ситуації та провідником до нашої майбутньої перемоги.