Заперечував злочини окупантів у Бучі: римо-католицькому священнику оголосили підозру

Про це інформує Служба безпеки України.

"Служба безпеки зібрала докази вини настоятеля парафії Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької церкви в антиукраїнській діяльності", - пише пресслужба.

Священник публічно виправдовував збройну агресію Росії та заперечував воєнні злочини окупантів проти українців.

Вірянам зловмисник розповідав, що вбивства та катування людей рашистами у Бучі - це постановка. Закликав не довіряти офіційній інформації українських державних установ та ЗМІ про вчинені Росією воєнні злочини.

Напротивагу цьому агітував слухати лише його, адже він нібито був на Київщині під час тимчасової окупації частини регіону.

Римо-католицькому священнику повідомили про підозру у виправдовуванні, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Указом президента №820/2022 від 1 грудня введено в дію рішення РНБО про діяльність проросійських релігійних організацій в Україні та обмежувальні заходи щодо них.

Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.

5 грудня обшуки відбувалися у спасо-Преображенському монастирі УПЦ МП на Полтавщині.

На сайті президента України зареєстровано петицію про визначення як невідкладного законопроєкту про заборону в Україні РПЦ та підлеглих їй структур.

7 грудня СБУ проводила безпекові заходи у Волинській та Володимир-Волинській єпархії УПЦ МП.

В єпархіях Московського патріархату Херсонщини, Черкащини, Житомирщини та Волині знайшли паспорти РФ, "перепустки федеральних радників" і тексти проросійських молитов.

9 грудня також здійснили обшук у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ (МП) у Борисполі Київської області.

10 грудня СБУ здійснила безпекові заходи на 14 об'єктах УПЦ (МП) у Харківській області. Згодом стало відомо, що було знайдено в приміщеннях УПЦ (МП) під час обшуків на Харківщині.

15 грудня Служба безпеки України опублікувала результати обшуків у єпархіях УПЦ (МП), серед знайденого - паспорти РФ, пропагандистська література, перепустки загарбників і прапори ворога.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за розпалювання релігійної ворожнечі під час проповіді настоятеля одного із храмів УПЦ МП в Ужгороді. Він називав "безбожниками-сатаністами" вірян, які святкують Різдво 25 грудня.

19 грудня на в’їзді в Київ викрили священнослужителя з Харкова, який проповідує проросійську позицію та називає українців бандерівцями, а РФ - "матушкою".