Гроссі про безпеку на ЗАЕС: "Треба забезпечити вчасне проведення інспекцій, щоб уникнути проблем"
Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі переконаний, що безпека тимчасово окупованої Запорізької АЕС залежить від своєчасних інспекцій і ротацій місії Агентства
Про це Гроссі сказав перед початком роботи Всесвітнього саміту з ядерної енергії 2024 в Брюсселі, пише Укрінформ.
"Аби краще контролювати безпеку, нам потрібно посилювати роль міжнародних органів, таких як Міжнародне агентство з атомної енергії. Нам потрібно забезпечити вчасне проведення інспекцій, щоб у нас була можливість уникнути проблем. І нам потрібні конкретні дії", - заявив очільник МАГАТЕ.
На його переконання, лідери держав та урядів усвідомили, наскільки важливим є нині ядерне питання. Своїм завданням організація бачить розвинути понад 80 проєктів у цій галузі та зробити кроки на рівні державної політики, які дадуть змогу потроїти потужність ядерної енергії до 2050 року.
"Це залежить від кожної країни. Деякі країни потроять, деякі подвоять, але очевидно, що ядерна енергетика відіграє важливу роль в баченні майбутнього. Вона вже забезпечує половину чистої енергії в Європі", - резюмував Гроссі.
- У реакторах ЗАЕС закінчується термін придатності палива. В Енергоатомі заявили, що РФ не здатна замінити його самотужки. "Щоб це зробити, необхідно розібрати реактор, отримати доступ до нього, а далі провести дуже складну технологічну операцію з перевантаження. Це вимагає ліцензованого персоналу, якого зараз немає. Це вимагає і складних управлінських і технічних рішень – що робити з паливом, яке буде вивантажено. Там люди, які ніколи цього не робили", – пояснив керівник Енергоатому Петро Котін.
- Рада керуючих МАГАТЕ більшістю голосів підтримала проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні. Вона вимагає повернення Запорізької АЕС під контроль Києва.
- Російське міністерство закордонних справ заявило, що будь-які резолюції та заяви щодо повернення Запорізької АЕС під контроль України вважаються "порушенням суверенітету РФ".
- Водночас 12 березня Гроссі сказав, що недопуск українських фахівців на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС не становить небезпеки для станції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.77 Купівля 38.77Продаж 39.26
- EUR Купівля 42.23Продаж 42.98
- Актуальне
- Важливе