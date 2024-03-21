Гроссі про безпеку на ЗАЕС: "Треба забезпечити вчасне проведення інспекцій, щоб уникнути проблем"

Про це Гроссі сказав перед початком роботи Всесвітнього саміту з ядерної енергії 2024 в Брюсселі, пише Укрінформ.

"Аби краще контролювати безпеку, нам потрібно посилювати роль міжнародних органів, таких як Міжнародне агентство з атомної енергії. Нам потрібно забезпечити вчасне проведення інспекцій, щоб у нас була можливість уникнути проблем. І нам потрібні конкретні дії", - заявив очільник МАГАТЕ.

На його переконання, лідери держав та урядів усвідомили, наскільки важливим є нині ядерне питання. Своїм завданням організація бачить розвинути понад 80 проєктів у цій галузі та зробити кроки на рівні державної політики, які дадуть змогу потроїти потужність ядерної енергії до 2050 року.

"Це залежить від кожної країни. Деякі країни потроять, деякі подвоять, але очевидно, що ядерна енергетика відіграє важливу роль в баченні майбутнього. Вона вже забезпечує половину чистої енергії в Європі", - резюмував Гроссі.