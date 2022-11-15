Зараз маємо не тільки російсько-українську війну, а і повномасштабний міжнародний конфлікт, - дипломат Клімкін
Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.) зазначив, що наслідки ракетних ударів РФ по Україні - це гібридна атака на Молдову
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Дипломат прокоментував ракетні удари РФ по Україні, у наслідок яких у Молдові частково зникло світло.
"Війна Росії проти України вже захопила Молдову і це також атака Кремля, хоч і опосередкована, але це гібридна атака. Кремль так само може розпочати гібридні атаки й на інші країни Європи. До того ж Молдова завдяки нам також отримала кандидатство у ЄС, тому у Кремлі сидять та по-кремлівськи радіють, що тепер і Молдову дістали, адже вони не могли не розраховувати масштаби ракетних ударів. Тобто маємо зараз не тільки російсько-українську війну, а і повномасштабний міжнародний конфлікт", - підкреслив Павло Клімкін.
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