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Заступника начальника колонії на Херсонщині судитимуть за співпрацю з окупантами

8 грудня, 2022 четвер
15:38
Кримінал

За співпрацю з рашистами під час тимчасової окупації судитимуть заступника начальника Голопристанської виправної колонії

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно заступника начальника державної установи "Голопристанська виправна колонія №7", який працював на загарбників під час тимчасової окупації Херсонської області", - пише пресслужба.

Повідомляється, що обвинувальний акт направлено до суду.

Зловмисник після повномасштабного російського вторгнення добровільно почав працювати на окупаційну адміністрацію та обійняв посаду "виконувача обов'язків начальника колонії".

Слідство встановило, що підозрюваний займався організацією роботи загарбницької влади на незаконно окупованих територіях Херсонщини, набирав працівників до колонії, а також за вказівками росіян протидіяв українським Силам оборони.

Посадовця обвинувачують у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

  • Служба безпеки України також інформувала про знаходження чергової катівні російських окупантів, "херсонців допитували та жорстоко катували. У ході огляду катівні правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур.
  • 4 жовтня про підозру у зраді та колабораціонізмі повідомили керівництву Херсонської "Північної виправної колонії №90", працівники якої раніше фігурували у справі про масове побиття в’язнів.
  • Національна поліція Херсонської області 16 листопада відкрила 18 кримінальних проваджень щодо злочинів росіян та місцевих, що з ними співпрацювали. 
  • СБУ затримала колаборанта, який "вибивав голоси" у місцевих з окупантами за приєднання Херсону до РФ.  
  • 22 листопада ексначальника відділу херсонської колонії затримали за те, що випустив ув’язнених і очолив відділ окупаційного СІЗО.  

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Херсонщина
окуповані території
окупанти
державна зрада
ДБР
колаборанти
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