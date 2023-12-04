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Ексклюзив

Заяви Безуглої заважають нам працювати з американцями щодо оборонного бюджету для України, - нардеп Наливайченко

4 грудня, 2023 понедiлок
21:38
Суспільство Безугла

Народний депутат Валентин Наливайченко розповів, що необдумані заяви Марʼяни Безуглої заважають Верховній Раді працювати з Конгресом США щодо затвердження військової допомоги України

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо"

"У США є суспільна підтримка українського народу та нашої боротьби проти агресора. Така підтримка становить понад 70% серед американського суспільства. Проте найголовніше, що вони підтримують надання Україні додаткової військової допомоги. Ось це дійсно для нас важливо. Нам потрібно працювати над тим, щоб уникнути тої ситуації, що до кінця року не буде погоджено новий оборонний бюджет США для України. Тому сьогодні ми у Верховній Раді працюємо з Конгресом США для того, щоб вони проголосували за відповідне рішення", - пояснив Наливайченко.

Нардеп наголосив, що заяви окремих депутатів шкодять роботі українських парламентарів з американськими колегами щодо оборонного бюджету для України.

"Єдине моє застереження про те, що нам дійсно шкодить. Зокрема, бездумні заяви Безуглої. Це нам заважає працювати з американцями. Також це заважає працювати українській діаспорі в США. Оскільки ми намагаємось швидше вийти на рішення про затвердження оборонної допомоги Україні. Я категорично відкидаю сценарій, що допомога від США буде зупинена. Втім, я й не сприймаю контрпродуктивних заяв від окремих представників парламенту. До того ж ще й з президентської фракції у Верховній Раді", - зауважив він.
 

Передісторія

Заступниця голови комітету з нацбезпеки Безугла звинуватила Залужного в тому, що він не надав "ніякого плану дій на 2024 рік" ані на Ставці, ані комітету ВР. На її думку, головком має піти у відставку.

“Зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей, без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти”, - написала Безугла.

У Третій штурмовій бригаді, коментуючи заяву нардепки, зазначили, що "всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні й неадекватні люди не пхали свій ніс у справи мобілізації, війни та військових".

Секретар комітету ВР з нацбезпеки й оборони народний депутат Роман Костенко заперечує, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав подавати якийсь план до комітету.

Депутат фракції "Слуга Народу" Ігор Кривошеєв повідомив, що зареєстрував постанову щодо відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки.

Народна депутатка України Оксана Савчук вважає, що Мар'яна Безугла свідомо здійснює інформаційні вкиди, тому що вони санкціоновані, аби зрозуміти реакції та настрої в суспільстві.

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