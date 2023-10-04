Збірна України втратила Ярмоленка перед матчами кваліфікації Євро-2024
Капітан збірної України Андрій Ярмоленко не зіграє у найближчих матчах через травму
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Української асоціації футболу.
Тренерський штаб вже знайшов заміну Андрію Ярмоленку. Сергій Ребров довикликав у збірну України нападника англійського "Сандерленда" Назарія Русина.
Для Назарія це другий виклик до збірної. Попереднього разу він тренувався з національною командою у червні, але поки не дебютував.
На збірну Україні чекають матчі проти Північної Македонії (14 жовтня у Празі) та Мальти (17 жовтня у Та-Калі).
Збірна України у відборі Євро-2024
Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.
На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилася у Мілані Італії - 1:2.
Збірна України після 5 матчів кваліфікації Євро-2024 має 7 очок та ділить 2-4 позицію в групі C з Італією (4 матчі) та Північною Македонією (5). Лідирує з 13 пунктами Англія, яка вже зіграла 5 матчів. У Мальти - 0 балів та остання позиція за 5 ігор.
До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.
Травма Циганкова
Напередодні головний тренер збірної України Сергій Ребров викликав замість травмованого Віктора Циганкова на відбіркові матчі Євро-2024 Олександра Піхальонка.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.45 Купівля 37.45Продаж 38.15
- EUR Купівля 39.68Продаж 40.7
- Актуальне
- Важливе