Про це повідомляє IRNA.

Розробником Shahid-149 Gaza є компанія Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation. Інформація про його розробку вперше з'явилася в травні 2021 року, проте кадри безпілотника на авіабазі Мученик Карімі у центрі міста Кашан з'явились 23 липня 2023-го.

Shahed-149 Gaza є удосконаленим висотним безпілотним бойовим літаком великої тривалості польоту, здатним літати понад 35 годин і долати 7000 кілометрів за одну місію. Дрон має нову систему шасі та опору.

У носовій частині апарата розташована невелика камера. Під крилами є пілони для озброєнь. Новий іранський дрон планують використовувати для розвідки та завдавання ударів.

Іран надає "шахеди" та іншу зброю Росії для атак на Україну

Вороже військо активно застосовує іранські дрони для завдання ударів по українській території. Раніше Захід неодноразово заявляв домовленості Москви з Тегераном про постачання дронів, однак вони довгий час всіляко відкидали ці звинувачення.

У лютому CNN писало, що Іран модифікував дрони-камікадзе, які він постачає Росії, щоб вибухові боєголовки могли завдати максимальної шкоди об'єктам інфраструктури України. Натомість у травні видання зазначало, що Іран постачає Росії Каспійським морем усе більше боєприпасів, а Захід не може цьому перешкодити.

5 червня у ЗМІ потрапив контракт про закупівлю Росією в Ірану артилерійських і танкових снарядів, а також ракет різного розміру. А WSJ писало: західні експерти, які вивчали іранський дрон-камікадзе, збитий в Україні, заявили про деталь, виготовлену в Китаї на початку 2023 року. Це може означати, що Пекін є постачальником.

Згодом у Білому домі заявили, що Іран планує збудувати у РФ завод безпілотників, виробництво може початись у 2024 році.

А у Повітряних силах України казали, що Іран може постачати Росії безпілотники не лише повітрям, а й морем. Там припускали і отримання Росією від Ірану не лише дронів "Шахед", а й безпілотників Mohajer-6.

Вже 18 липня Іран заявив про підтримку територіальної цілісності України і виступив за завершення війни шляхом політичного врегулювання.